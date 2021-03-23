Нобоа: «Для меня лучше Азмун, чем Дзюба»

Полузащитник «Сочи» сравнил двух нападающих «Зенита» и .

Это разные футболисты. Нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Но для меня, как для опорного полузащитника, лучше Азмун, чем Дзюба. Он часто забегает в открытые зоны. Можно сказать, что я могу закрыть глаза и все равно знаю, куда он побежит, куда надо ему отдать.