Нобоа: «Для меня лучше Азмун, чем Дзюба»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сравнил двух нападающих «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу.
Это разные футболисты. Нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Но для меня, как для опорного полузащитника, лучше Азмун, чем Дзюба. Он часто забегает в открытые зоны. Можно сказать, что я могу закрыть глаза и все равно знаю, куда он побежит, куда надо ему отдать.
Азмун сейчас — лучший нападающий РПЛ. Он может играть в топовом европейском клубе.
Ранее стало известно, что Азмун хочет уйти из «Зенита».
добавил Нобоа
добавил Нобоа