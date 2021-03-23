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Нобоа: «Для меня лучше Азмун, чем Дзюба»

23 марта 2021, 12:11

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сравнил двух нападающих «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу.

Это разные футболисты. Нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Но для меня, как для опорного полузащитника, лучше Азмун, чем Дзюба. Он часто забегает в открытые зоны. Можно сказать, что я могу закрыть глаза и все равно знаю, куда он побежит, куда надо ему отдать.

Азмун сейчас — лучший нападающий РПЛ. Он может играть в топовом европейском клубе.

Ранее стало известно, что Азмун хочет уйти из «Зенита».

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Все комментарии
порт
порт
23 марта в 17:50
Крис, такое для многих.
Аксинья
Аксинья ответ shlomo (раскрыть)
23 марта в 14:46
если точнее одного болота клюквы...
dzvinka
dzvinka
23 марта в 14:19
"Я могу закрыть глаза, и сказать что Дзюба сейчас стоит там где и стоял - оно же дерево"
добавил Нобоа
ОПС
ОПС
23 марта в 12:46
Получается, для кого как.
STVA 1
STVA 1
23 марта в 12:31
Азмун более разноплановый!
Бубнин
Бубнин
23 марта в 12:22
А ведь недавно не исключал возвращения в "Зенит". Теперь можешь забыть об этом.
1bear
1bear
23 марта в 12:17
Азмун последний сезон доигрывает за Зенит
shlomo
shlomo
23 марта в 12:17
ну нашел, конечно кого сравнивать....нужно было Дзюбиньо с Зе Болотным....:))) ...они одного поля ягоды
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