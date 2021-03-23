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Нобоа: «Тедеско — отличный тренер, у него хорошая способная команда»

23 марта 2021, 12:16
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о тренере «Спартака» Доменико Тедеско, который был дисквалифицирован на три игры после матча 18-го тура РПЛ в декабре прошлого года.

После событий в матче с «Сочи» Тедеско решил, что уедет из России? Не думаю, что это так. Просто в таких играх, как со «Спартаком», всегда присутствует огонь. Каждый хочет выиграть. Каждый тренер хочет показать, что его команда лучше. Тедеско — отличный тренер, у него хорошая способная команда.

Мы показали хороший футбол, выиграли матч. Тедеско просто хотел найти причины, почему «Спартак» тогда проиграл. Он горячий парень. Когда мы закончили играть, я сказал ему: «Спасибо!» И все нормально. Но потом он начинает ссориться с судьей, с другими людьми. И я думаю, что это же футбол, оставь свои эмоции на поле. Но это тоже не проблема, я с большим уважением отношусь к соперникам.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
23 марта в 12:39
Команда воспряла духом, когда узнала, что Тедеско уходит
Вoлхв
Вoлхв
23 марта в 12:20
Что то Кристиан разговорчивым стал...раньше за ним такое не замечалось...
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