Полузащитник «Сочи» поделился мнением о тренере «Спартака» , который был дисквалифицирован на три игры после матча 18-го тура РПЛ в декабре прошлого года.

После событий в матче с «Сочи» Тедеско решил, что уедет из России? Не думаю, что это так. Просто в таких играх, как со «Спартаком», всегда присутствует огонь. Каждый хочет выиграть. Каждый тренер хочет показать, что его команда лучше. Тедеско — отличный тренер, у него хорошая способная команда.

Мы показали хороший футбол, выиграли матч. Тедеско просто хотел найти причины, почему «Спартак» тогда проиграл. Он горячий парень. Когда мы закончили играть, я сказал ему: «Спасибо!» И все нормально. Но потом он начинает ссориться с судьей, с другими людьми. И я думаю, что это же футбол, оставь свои эмоции на поле. Но это тоже не проблема, я с большим уважением отношусь к соперникам.