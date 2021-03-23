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Артем Максименко рассказал о своих первых сборах в «Урале»

23 марта 2021, 12:35

Нападающий «Урала» Артем Максименко рассказал о своих первых сборах с уральской командой.

Были тяжелые четыре дня, когда была работа без мяча. А в остальном все через мяч. Нагрузка через мяч воспринимается по-другому. Считаю, что были вменяемые нагрузки.

Гол в товарищеской игре? Влияют голы и результативные действия в официальных играх. Конечно, в товарищеских играх тоже приятно побеждать. Но не скажу, что сделал какой-то на этом акцент.

Моя позиция? Я нападающий, исключительно нападающий. Это моя основная позиция. Всегда играл крайнего нападающего. Особенно в юности, в детстве, за счёт стартовой скорости, рывка. В предыдущей команде я перешел на позицию центрального нападающего и комфортно чувствую себя на ней.

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beefs
beefs
23 марта в 12:37
ну что же посмотрим в весенних играх что ты покажешь...
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