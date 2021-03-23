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Олич покинул тренерский штаб сборной Хорватии

23 марта 2021, 22:05

Новый главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич официально прекратил работу в тренерском штабе сборной Хорватии. 41-летний специалист работал ассистентом главного тренера.

«Бывший футболист сборной Хорватии Ивица Олич — новый главный тренер ЦСКА. Он покидает тренерский штаб сборной Хорватии в статусе финалиста чемпионата мира. Мы желаем ему большого успеха в России вместе с Николой Влашичем», — говорится в сообщении пресс-службы Хорватского футбольного союза в твиттере.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
24 марта в 00:21
Мы об этом сами догадались.
drug01
drug01
23 марта в 23:30
Будем смотреть что получится
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
23 марта в 23:29
Влашич и так признан лучшим игроком РПЛ 2021 года.
oFANATo
oFANATo
23 марта в 23:26
Логично.....раз стал главным тренером ПФК ЦСКА.
Ironigor
Ironigor
23 марта в 23:22
Вот это Да , Вот это - НОВОСТЬ !!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Futurista (раскрыть)
23 марта в 23:13
Из проблемы сделать фейерверк тоже надо уметь).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 марта в 23:13
Может Влашич заиграет ещё лучьше!
Сантус
Сантус
23 марта в 23:09
Как они теперь сироты без Олича...?На нём же вся сборная держалась....)
Futurista
Futurista
23 марта в 23:01, ред.
Олич только пришел...а уже надоел...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
23 марта в 22:50
Ну это логично. Сейчас ЦСКА это главный вызов Ивицы.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
23 марта в 22:45
Олич сделал шаг вперёд
beefs
beefs
23 марта в 22:33
это естественно, на двух стульях не усидишь...
STVA 1
STVA 1
23 марта в 22:26
правильное решение
Djebrael
Djebrael
23 марта в 22:06
Ну да..... а как должно быть по другому????
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