Олич покинул тренерский штаб сборной Хорватии

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23 марта 2021, 22:05

Новый главный тренер московского ЦСКА официально прекратил работу в тренерском штабе сборной Хорватии. 41-летний специалист работал ассистентом главного тренера.

«Бывший футболист сборной Хорватии Ивица Олич — новый главный тренер ЦСКА . Он покидает тренерский штаб сборной Хорватии в статусе финалиста чемпионата мира. Мы желаем ему большого успеха в России вместе с Николой Влашичем», — говорится в сообщении пресс-службы Хорватского футбольного союза в твиттере.