Олич покинул тренерский штаб сборной Хорватии

Новый главный тренер московского ЦСКА официально прекратил работу в тренерском штабе сборной Хорватии. 41-летний специалист работал ассистентом главного тренера.

«Бывший футболист сборной Хорватии Ивица Олич — новый главный тренер ЦСКА . Он покидает тренерский штаб сборной Хорватии в статусе финалиста чемпионата мира. Мы желаем ему большого успеха в России вместе с Николой Влашичем», — говорится в сообщении пресс-службы Хорватского футбольного союза в твиттере.

🇭🇷➡️🇷🇺 Former international Ivica Olić is the new @PFCCSKA_en head coach — he leaves #Croatia coaching staff as a @FIFAWorldCup finalist, and we wish him a lot of success back in Russia, together with Nikola Vlašić! 🔥 pic.twitter.com/zK9sPnmdlQ