Олич в помощь. ЦСКА возглавил бывший «армеец», причастный к «серебру» ЧМ-2018

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вчера, 16:33

Точное попадание или выстрел в пустоту?

Ивица Олич в бутсах

В ЦСКА Ивицу Олича ждет первый опыт самостоятельной тренерской работы, пока что хорвата знают в основном благодаря его яркой футбольной карьере. Я даже помню дату, когда впервые узнал об этом футболисте — 8 июня 2002 года. В этот день на групповой стадии чемпионата мира в японской Касиме сошлись Италия и Хорватия. Кристиан Вьери забил очередной гол на турнире, но «шашечные» совершили камбэк и одержали волевую победу. Один из голов забил вышедший на замену форвард Ивица Олич.

Год спустя появилась возможность познакомиться с хорватом поближе: Олич перешел в ЦСКА . Почти до 24 лет Ивица играл на родине, не считая одного сезона в немецкой «Герте», где 19-летний Олич играл преимущественно за вторую команду. Из Германии Олич вернулся в родную «Марсонию», впоследствии выступал за «Загреб» и столичное «Динамо», с обоими клубами становился чемпионом Хорватии, попутно выигрывая бомбардирскую гонку.

В ЦСКА Ивица выиграл целую охапку трофеев, включая три чемпионских кубка РПЛ и Кубок УЕФА , в финале которого Олич составлял атакующую связку с Вагнером Лавом. Выступления в России не были пределом мечтаний амбициозного хорвата, и в 2006 году он уехал покорять немецкую Бундеслигу, обещав при возможности вернуться в Москву.

Сегодня Ивица исполнил свое обещание, а в Германии он провел 10 лет, выступая за «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». В общей сложности Олич забил больше 100 голов за немецкие клубы, а в 2010 году выиграл с «Баварией» полную коллекцию трофеев на внутренней арене. Мог быть и международный кубок, но в финале Лиги чемпионов, где Луи ван Гал выпустил в атаке Олича вместе с Мюллером с первых минут, мюнхенцы проиграли «Интеру» Жозе Моуриньо.

Ивица Олич на тренерском мостике

Повесив бутсы на гвоздь летом 2017 года (последним клубом Олича был «Мюнхен 1860», выступавший во второй Бундеслиге), 37-летний хорват планировал отдохнуть от футбола и посвятить всего себя семье. Собственно, этим Ивица и занимался до октября, когда ему позвонил Златко Далич, принявший на правах исполняющего обязанности бразды правления в сборной Хорватии после увольнения Анте Чачича.

«Шашечные» рисковали не попасть на чемпионат мира в Россию, накануне решающих матчей отборочного турнира местная футбольная федерация пошла на отчаянный шаг. Олич согласился помочь Даличу, хорваты в решающем матче группы переиграли Украину в гостях, а потом пробились в финальный турнир через стыки с Грецией. В сборной Хорватии многое повидавший в футбольной карьере Олич изначально отвечал за коммуникацию с футболистами, для которых был авторитетом.

Хорватия с Оличем в тренерском штабе выиграла «серебро» на чемпионате мира в России, а круг задач Ивицы постепенно расширялся: он стал просматривать кандидатов в сборную, составлять для Далича профайлы о текущем состоянии футболистов и принимал активнейшее участие в формировании командного менталитета. Перед чемпионатом мира Олич просматривал соперников хорватов по групповому этапу, в его интервью появились тактические тезисы. Очевидно, что за три с половиной года в сборной Ивица поднаторел в и в таких вопросах, может быть, ему даже стало тесно в роли правой руки Далича.

У Ивицы Олича получится в ЦСКА ?

Конечно, работа с национальной командой отличается от работы в клубе, где процесс каждодневный, рутинный, а футбол сложнее, чем у сборных. Ведь Ивица пока не был первым номером на тренерском мостике. Тренер Олич на сегодняшний день — это кот в мешке, а все плюсы и минусы, которые мы можем обозначить сейчас, исключительно потенциальные.

Нет опыта работы? У всех тренеров бывает «первый раз», причем у каждого свой путь: кто-то движется поступательно, от команды к команде, даже от дивизиона к дивизиону, но знаменитые в прошлом футболисты часто получают шикарные стартовые возможности. И здесь можно найти массу как положительных, так и отрицательных примеров. «Армейцы», конечно, рассчитывают, что Олич из породы Зидана и Гвардиолы, а не Пирло и Солари.

При этом есть константы — человеческие качества Ивицы, которые помогут сплотить коллектив, а также его исключительное трудолюбие, продемонстрированное по ходу футбольной карьеры. У хорвата может не хватить знаний и опыта, чему-то придется учиться на ходу, но этот человек точно не будет «отбывать номер» на тренерской скамейке.

Важно, что у Олича будут заинтересованные в успехе помощники и в штабе, и в команде: братья Березуцкие остались, Элвер Рахимич должен подтянуться, Акинфеев играл с Оличем, а Влашич уважает своего соотечественника и попытается донести до «армейской» молодежи, что Ивица — крутой, пусть пока и не имеет личных достижений на тренерском поприще.