ГлавнаяБлогиТренерская доля

Олич в помощь. ЦСКА возглавил бывший «армеец», причастный к «серебру» ЧМ-2018

вчера, 16:33
00:00 / 00:00

Точное попадание или выстрел в пустоту?

Ивица Олич в бутсах

В ЦСКА Ивицу Олича ждет первый опыт самостоятельной тренерской работы, пока что хорвата знают в основном благодаря его яркой футбольной карьере. Я даже помню дату, когда впервые узнал об этом футболисте — 8 июня 2002 года. В этот день на групповой стадии чемпионата мира в японской Касиме сошлись Италия и Хорватия. Кристиан Вьери забил очередной гол на турнире, но «шашечные» совершили камбэк и одержали волевую победу. Один из голов забил вышедший на замену форвард Ивица Олич.

Год спустя появилась возможность познакомиться с хорватом поближе: Олич перешел в ЦСКА. Почти до 24 лет Ивица играл на родине, не считая одного сезона в немецкой «Герте», где 19-летний Олич играл преимущественно за вторую команду. Из Германии Олич вернулся в родную «Марсонию», впоследствии выступал за «Загреб» и столичное «Динамо», с обоими клубами становился чемпионом Хорватии, попутно выигрывая бомбардирскую гонку.

В ЦСКА Ивица выиграл целую охапку трофеев, включая три чемпионских кубка РПЛ и Кубок УЕФА, в финале которого Олич составлял атакующую связку с Вагнером Лавом. Выступления в России не были пределом мечтаний амбициозного хорвата, и в 2006 году он уехал покорять немецкую Бундеслигу, обещав при возможности вернуться в Москву.

Сегодня Ивица исполнил свое обещание, а в Германии он провел 10 лет, выступая за «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». В общей сложности Олич забил больше 100 голов за немецкие клубы, а в 2010 году выиграл с «Баварией» полную коллекцию трофеев на внутренней арене. Мог быть и международный кубок, но в финале Лиги чемпионов, где Луи ван Гал выпустил в атаке Олича вместе с Мюллером с первых минут, мюнхенцы проиграли «Интеру» Жозе Моуриньо.

Ивица Олич на тренерском мостике

Повесив бутсы на гвоздь летом 2017 года (последним клубом Олича был «Мюнхен 1860», выступавший во второй Бундеслиге), 37-летний хорват планировал отдохнуть от футбола и посвятить всего себя семье. Собственно, этим Ивица и занимался до октября, когда ему позвонил Златко Далич, принявший на правах исполняющего обязанности бразды правления в сборной Хорватии после увольнения Анте Чачича.

«Шашечные» рисковали не попасть на чемпионат мира в Россию, накануне решающих матчей отборочного турнира местная футбольная федерация пошла на отчаянный шаг. Олич согласился помочь Даличу, хорваты в решающем матче группы переиграли Украину в гостях, а потом пробились в финальный турнир через стыки с Грецией. В сборной Хорватии многое повидавший в футбольной карьере Олич изначально отвечал за коммуникацию с футболистами, для которых был авторитетом.

Хорватия с Оличем в тренерском штабе выиграла «серебро» на чемпионате мира в России, а круг задач Ивицы постепенно расширялся: он стал просматривать кандидатов в сборную, составлять для Далича профайлы о текущем состоянии футболистов и принимал активнейшее участие в формировании командного менталитета. Перед чемпионатом мира Олич просматривал соперников хорватов по групповому этапу, в его интервью появились тактические тезисы. Очевидно, что за три с половиной года в сборной Ивица поднаторел в и в таких вопросах, может быть, ему даже стало тесно в роли правой руки Далича.

У Ивицы Олича получится в ЦСКА?

Конечно, работа с национальной командой отличается от работы в клубе, где процесс каждодневный, рутинный, а футбол сложнее, чем у сборных. Ведь Ивица пока не был первым номером на тренерском мостике. Тренер Олич на сегодняшний день — это кот в мешке, а все плюсы и минусы, которые мы можем обозначить сейчас, исключительно потенциальные.

Нет опыта работы? У всех тренеров бывает «первый раз», причем у каждого свой путь: кто-то движется поступательно, от команды к команде, даже от дивизиона к дивизиону, но знаменитые в прошлом футболисты часто получают шикарные стартовые возможности. И здесь можно найти массу как положительных, так и отрицательных примеров. «Армейцы», конечно, рассчитывают, что Олич из породы Зидана и Гвардиолы, а не Пирло и Солари.

При этом есть константы — человеческие качества Ивицы, которые помогут сплотить коллектив, а также его исключительное трудолюбие, продемонстрированное по ходу футбольной карьеры. У хорвата может не хватить знаний и опыта, чему-то придется учиться на ходу, но этот человек точно не будет «отбывать номер» на тренерской скамейке.

Важно, что у Олича будут заинтересованные в успехе помощники и в штабе, и в команде: братья Березуцкие остались, Элвер Рахимич должен подтянуться, Акинфеев играл с Оличем, а Влашич уважает своего соотечественника и попытается донести до «армейской» молодежи, что Ивица — крутой, пусть пока и не имеет личных достижений на тренерском поприще.

Сейчас мы можем только пожелать Ивице Оличу удачи. Он достойный человек, чье возвращение в РПЛ в новом статусе — это большое событие. А какой из хорвата главный тренер, покажет время и результаты ЦСКА под его руководством.

ОфициальноГроссо сменил Несту на посту главного тренера «Фрозиноне»
Сегодня, 00:09 Комментарии3
ОфициальноОлич покинул тренерский штаб сборной Хорватии
Вчера, 22:05 ФотоКомментарии14
Официально«Фиорентина» подтвердила отставку Пранделли
Вчера, 16:28 Комментарии6
Официально«Байер» уволил Боша. Его место займёт Ханнес Вольф
Вчера, 13:09 Комментарии5
ОфициальноОлич — новый главный тренер ЦСКА
Вчера, 13:05 Комментарии69
ОфициальноБородюк — новый главный тренер московского «Торпедо»
Вчера, 11:34 ФотоКомментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Mi6
Mi6
вчера в 18:06, ред.
Удачи Ооичу! Гончаренко отбывал номер и отбыл... Уверен, что Ивица отбывать не будет!
Red blu
Red blu
вчера в 17:41
У Олича была шикарная карьера футболиста, посмотрим как пойдет в качестве тренера и чему научился у Далича в сборной Хорватии.
makkie
makkie ответ d_fincher (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:29
Привет!

Похоже, Гинера и впрямь отстранили от дел в цска.
И сразу вылезли наружу все скандалы и копание в грязном белье, чего раньше в цска всплывало только по праздникам.
Видимо, Орешкин тот еще деятель по типу нашего Федуна)
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:22
Время покажет, какой специалист.
Удачи, Ивица.
112910415
112910415
вчера в 17:22
а что, а вдруг !
makkie
makkie
вчера в 16:56
А чего это Ганчаренко ручкается с Оличем?
Djebrael
Djebrael
вчера в 16:50
Ну что.... в ЦСКА начинается новая эра?...... Ивица Олич официально стал пятым иностранным главным тренером в истории армейцев ( если к таким отнести и Гончаренко, за которого в свое время в РПЛ платили соответствующий налог...:))) ... на мой взгляд, Олич получит достаточно времени на строительство новой команды ( дополнительное доверие хорват получит за счет армейского прошлого).... Ивица молодой и перспективных специалист, но у него пока нет опыта больших побед в статусе главного тренера.... конечно, в его распоряжении будут талантливые игроки, но без чемпионского менталитета.... а сможет ли Ивица его привить?.....большой вопрос... сейчас в таблице очень высокая конкуренция.... Зенит не собирается сбавлять обороты, Спартак и Локо хотят вернуть былую мощь, быки обладает прекрасным составом, а Динамо продолжает прогрессировать.... выиграть РПЛ в ближайшие пару лет ЦСКА будет невероятно трудно, но армейцы способны проявить себя...пожелаю удачи Оличу и клубу!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100