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Боевики на мотоциклах напали на автобус сборной Белиза

24 марта 2021, 12:02
ГаитиЛоготип футбольный клуб Гаити2 : 0Логотип футбольный клуб БелизБелизМатч завершен

Футболисты сборной Белиза не смогли благополучно добраться на матч отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Гаити.

Игроки национальной сборной, которая занимает 170-е место в рейтинге ФИФА, прибыли на Гаити. Футболисты в сопровождении четырёх полицейских направлялись на автобусе в отель, однако их остановила группа вооружённых лиц с оружием и на мотоциклах. Неизвестные потребовали остановить автобус. Полиция провела переговоры с боевиками, после чего футболисты смогли добраться до отеля.

В заявлении Федерации футбола Белиза указывается, что никто из игроков не пострадал. Сейчас команда ведёт переговоры с ФИФА, чтобы обеспечить безопасность сборной.

Боевики на мотоциклах напали на автобус сборной Белиза

Боевики на мотоциклах напали на автобус сборной Белиза

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felix
felix ответ Q-J-G (раскрыть)
29 марта в 20:33
Мне кажется, что в тех краях это нормальная практика...
Q-J-G
Q-J-G
24 марта в 12:07
В мире творится беспредел, чем дальше, тем больше...
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