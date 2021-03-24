Боевики на мотоциклах напали на автобус сборной Белиза

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24 марта 2021, 12:02

Футболисты сборной Белиза не смогли благополучно добраться на матч отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Гаити.

Игроки национальной сборной, которая занимает 170-е место в рейтинге ФИФА , прибыли на Гаити. Футболисты в сопровождении четырёх полицейских направлялись на автобусе в отель, однако их остановила группа вооружённых лиц с оружием и на мотоциклах. Неизвестные потребовали остановить автобус. Полиция провела переговоры с боевиками, после чего футболисты смогли добраться до отеля.