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Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства

сегодня, 10:01

Иегуди Мошкович, представляющий интересы двоюродного брата нападающего «Спартака» Квинси Промеса, рассказал, какое наказание может грозить футболисту за нападение на его клиента.

В Нидерландах система устроена так, что, когда дело попадает к прокурору, все решения принимает он. Мой клиент не имеет права голоса. Если прокурор посчитает, что Промес заслуживает тюремного заключения, так и будет. Даже если мой подзащитный скажет, что необязательно отправлять его в тюрьму, это ничего не изменит.

Ситуацию можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу. Но есть и второй вариант квалификации – нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание в четыре года заключения. Может получить и общественные работы.

Есть ли вероятность, что Промес отделается только ими? Сложно сказать. В моей практике это одно из самых сильных дел. Я думал: зачем это делать, если ты Промес? По моему профессиональному мнению, его признают виновным. Может быть, суд решит дать ему два года, один из которых – условно. Такой исход тоже возможен.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:18
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 10:18
    Алкоголь? Вроде он весёлый и не жёсткий парень, но алкоголь меняет людей радикально
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 10:17
    Влип очкарик
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 10:07
    Что-то все так сложно у Промеса.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 10:07
    Пора ему получать российское гражданство.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 10:06
    Упс !
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 10:06
    зато потом в фиоринтину возьмут
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 10:05
    Омуль! Червяк!
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