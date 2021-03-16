Главный тренер «Динамо» Загреб приговорён к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы

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сегодня, 03:54

Наставник загребского «Динамо» и его брат Здравко (бывший спортивный директор клуба) были признаны виновными в коррупции и приговорены к тюремному заключению.

Мамич должен будет провести в тюрьме 4 года и 8 месяцев. После оглашения приговора 49-летний специалист подал в отставку с поста главного тренера «Динамо».

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Тоттенхэмом» руководить командой будет бывший помощник Мамича Дамир Крзнар. Напомним, первая встреча между командами в Лондоне завершилась победой «шпор» со счётом 2:0.