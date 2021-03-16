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Главный тренер «Динамо» Загреб приговорён к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы

сегодня, 03:54

Наставник загребского «Динамо» Зоран Мамич и его брат Здравко (бывший спортивный директор клуба) были признаны виновными в коррупции и приговорены к тюремному заключению.

Мамич должен будет провести в тюрьме 4 года и 8 месяцев. После оглашения приговора 49-летний специалист подал в отставку с поста главного тренера «Динамо».

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Тоттенхэмом» руководить командой будет бывший помощник Мамича Дамир Крзнар. Напомним, первая встреча между командами в Лондоне завершилась победой «шпор» со счётом 2:0.

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Legend 6
Legend 6
сегодня в 04:38
Нужно анулировать результаты с Краснодаром. На второй матч против Тоттенхэма должны выходить быки 😃
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:31
Мощно
Кому место понадобилось?
1bear
1bear
сегодня в 04:25
...вот что значит вступить в Евросоюз,теперь в Хорватии все "борются" с коррупцией))))))
Gahi
Gahi
сегодня в 04:19
Серьёзно взялись за коррупцию в футболе.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:19
От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Все верно.
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