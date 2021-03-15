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Семьи Ди Марии и Маркиньоса взяли в заложники во время ограбления их домов

сегодня, 08:30
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб НантНантМатч завершен

Дом полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии был ограблен во время домашнего матча Лиги 1 с «Нантом» (1:2), сообщает ESPN.

По информации источника, семью аргентинского хавбека держали в заложниках. Ди Мария был заменен на 62-й минуте игры после того, как спортивный директор парижского клуба Леонардо сообщил о ситуации главному тренеру Маурисио Почеттино. Ди Мария немедленно отправился домой к своей семье.

Также утверждается, что во время матча был ограблен и дом родителей защитника ПСЖ Маркиньоса, их также удерживали в заложниках. Бразильский футболист провел на поле все 90 минут.

Полиция уже ведет расследование обоих происшествий.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:18
Это Париж, ребята...все как обычно!
aventure61
aventure61
сегодня в 12:02
а пусть ещё больше принимают всякой швали так называемых беженцев.
Сантус
Сантус
сегодня в 11:54
Димария из Манчестера рванул помнится по той же причине-инцидент с ограблением.Читал что многие игроки жмутся на охрану.
shur
shur
сегодня в 11:19
...причём, что интересно, грабят в Париже иностранцев, своих пока нет...???!!!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 10:59
Просто у нас у богатых охрана у всех, а у них богатые без охраны)
А так они сами беженцев приютили и сами виноваты
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:32
Скоро во Франции пираты будут по улицам ходить.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:01
В Европе беспредел,как у нас
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 09:55
Криминальный структура во Франции на высоком уровне. Очень много беженцы из Африки,Египта,Сирии и соседнего государства.Вот к чему приводить война.Думаю Ди Мария разберутся.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 09:52
И после этого они зовут Месси в Париж?
beefs
beefs
сегодня в 09:47
разгул преступности усиливается...
Ironigor
Ironigor ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 09:40
Толерантность сударь,Толерантность!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:28
Вот так дела...
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 09:28
Расскажите мне - где они живут. Не знаю как во Франции (думаю, так же), но в Испании, в которой постоянно грабили то игроков Реала, то игроков Барселоны, очень много закрытых урбанизаций - огороженное место, с контрольно-пропускным пунктом на въезде, круглосуточной охраной и камерами наблюдения...
Многие состоятельные испанцы, да и жители других стран, предпочитают селиться именно в таких местах. Там можно выбрать себе жилище на любой вкус - и виллы, и апартаменты, таунхаусы или студии...Обокрасть подобное жилище довольно проблематично, учитывая камеры, охрану и закрытый периметр.
Так где же живут все эти футболисты, которых постоянно обворовывают? Неужто у них нет денег на возможность отгородиться от суеты этого мира?
ДСА
ДСА
сегодня в 09:00
Криминальная Франция, по другому не скажешь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:53
Трудно быть миллионером...
Добряк
Добряк
сегодня в 08:52
Нигам тоже надо чем-то заниматься. Не надо было их тащить в таких количествах...
Project Pandora
Project Pandora ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 08:47
    DEIVID_33
    DEIVID_33
    сегодня в 08:46
    Ди Марию так жизнь вообще ничему не учит. Грабили в Манчестере, ограбили и в Париже. Ну да, на охрану то денег нет, всё ведь впритык.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 08:40
    Вообще беспредел какой то во Франции....и они еще нас будут чему то учить...:(((
    DEIVID_33
    DEIVID_33
    сегодня в 08:39
    А вот не... на охране экономить.
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