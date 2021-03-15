Семьи Ди Марии и Маркиньоса взяли в заложники во время ограбления их домов

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сегодня, 08:30

Дом полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии был ограблен во время домашнего матча Лиги 1 с «Нантом» (1:2), сообщает ESPN.

По информации источника, семью аргентинского хавбека держали в заложниках. Ди Мария был заменен на 62-й минуте игры после того, как спортивный директор парижского клуба Леонардо сообщил о ситуации главному тренеру Маурисио Почеттино. Ди Мария немедленно отправился домой к своей семье.

Также утверждается, что во время матча был ограблен и дом родителей защитника ПСЖ Маркиньоса, их также удерживали в заложниках. Бразильский футболист провел на поле все 90 минут.

Полиция уже ведет расследование обоих происшествий.