Семьи Ди Марии и Маркиньоса взяли в заложники во время ограбления их домов

Дом полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии был ограблен во время домашнего матча Лиги 1 с «Нантом» (1:2), сообщает ESPN.
По информации источника, семью аргентинского хавбека держали в заложниках. Ди Мария был заменен на 62-й минуте игры после того, как спортивный директор парижского клуба Леонардо сообщил о ситуации главному тренеру Маурисио Почеттино. Ди Мария немедленно отправился домой к своей семье.
Также утверждается, что во время матча был ограблен и дом родителей защитника ПСЖ Маркиньоса, их также удерживали в заложниках. Бразильский футболист провел на поле все 90 минут.
Полиция уже ведет расследование обоих происшествий.
А так они сами беженцев приютили и сами виноваты
А так они сами беженцев приютили и сами виноваты
Многие состоятельные испанцы, да и жители других стран, предпочитают селиться именно в таких местах. Там можно выбрать себе жилище на любой вкус - и виллы, и апартаменты, таунхаусы или студии...Обокрасть подобное жилище довольно проблематично, учитывая камеры, охрану и закрытый периметр.
Так где же живут все эти футболисты, которых постоянно обворовывают? Неужто у них нет денег на возможность отгородиться от суеты этого мира?
Многие состоятельные испанцы, да и жители других стран, предпочитают селиться именно в таких местах. Там можно выбрать себе жилище на любой вкус - и виллы, и апартаменты, таунхаусы или студии...Обокрасть подобное жилище довольно проблематично, учитывая камеры, охрану и закрытый периметр.
Так где же живут все эти футболисты, которых постоянно обворовывают? Неужто у них нет денег на возможность отгородиться от суеты этого мира?