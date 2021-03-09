Утром — деньги, вечером — контракт. Жулики прикидываются агентами, обманывая сотни футболистов в год

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вчера, 10:22

«Соккер.ру» — о новом способе отъема денег у населения.

Все молодые игроки хотят попасть в хорошие команды и получать приличные зарплаты. Этим и пользуются мошенники. Кажется, что только обычным людям могут написать, что «они выиграли в лотерее» или что «им оставил в наследство капитал богатый родственник из Германии». Однако мошенники обрабатывают и молодых спортсменов. Речь пойдет о юных футболистах из низших дивизионов.

Джо Бретту 18 лет. Он всем сердцем любит футбол, но играет в восьмом дивизионе Англии. Согласитесь, что шансов у парня маловато. Но надежда умирает последней.

Мне написали в Instagram. Мужчина спросил о моих целях на будущее, представившись агентом.

Высокая репутация — первейшая необходимость для жулика!

Преступник написал, что его зовут Мартин Ковальски. И что он может устроить ему просмотр в португальском «Белененсеше». Заманчиво для парня, который недавно потерял работу на складе?

Вскоре после этого Бретт получил красивый документ, который копировал настоящий договор между агентом и футболистом. Мужчины даже говорили по видеосвязи.

Но всегда есть «но». Оно было внизу и звучало вот так:

Клиент (он же футболист) уплачивает депозит в размере 910 фунтов стерлингов, который будет полностью возвращен клиенту на второй день просмотра с вышеназванной командой.

Бедняга взял в долг нужную сумму у друзей и отправил деньги так называемому Ковальски. После этого «агент» заблокировал футболиста в Instagram. Никакого просмотра, разумеется, не было.

Любопытно, что аккаунты преступников часто не удаляют из социальных сетей даже несмотря на то, что они притворяются другими людьми. Ниже, например, аккаунт «агента» Паскаля Карбона, там есть фото с футболистами, жулики даже сделали собственные сайты и указали их в описании профиля, чтобы всё выглядело правдоподобно. Поэтому нельзя верить ни фото, ни документам, которые вам присылают по интернету.

Такой агент действительно есть, он работает в рамках закона, но аккаунт и сайты ему не принадлежат.

Люди становятся мельче, а жулики — крупнее

В прошлом году FIFPro (организация, представляющая профессиональных футболистов со всего мира) предупредила о словаке по имени Мартин Койс, который выдавал себя за агента, чтобы обмануть молодых игроков. Этот мошенник предлагал одному литовскому игроку устроиться в «Парме», после чего жертва обратилась в полицию. Оказалось, что таких случаев было много.

Словацкая футбольная ассоциация решила обезопасить своих граждан и опубликовала в прошлом году список агентов, у которых действительно есть лицензия. Возможно, что Койс это и есть Ковальски. И это два вымышленных имени.

Согласно FIFPro, такой вид мошенничества является «глобальной проблемой», чаще всего жертвами которой являются жители Австралии, Филиппин, Финляндии, Литвы, Зимбабве, Либерии, Ганы и Парагвая.

Но подобные случаи были и в Нидерландах, и в Англии. Единицы рассказывают об этом публично, поскольку футболистам просто стыдно признаться в такой наивной доверчивости. Но в Африке это происходит на регулярной основе, ведь зачастую футбол – единственный шанс выбраться из нищеты.

Часто агенты мониторят списки академий клубов, после чего пишут тем игрокам, которые были недавно отчислены из структур клуба.

Все люди доверчивы, но в юном возрасте это особенно проявляется. Представьте, вы не прошли отбор в условный «Локомотив», и тут вам пишет Михаил Райолович, у которого в профиле фото с Лоськовым. А вдруг это и есть тот единственный шанс? Нужно лишь всего перекинуть ему 2 тысячи рублей в качестве комиссионных. Вы бы не согласились? Возможно, но вы ведь не один такой, кому пишет жулик. Парочка из сотни игроков согласится, но кто ж признается потом, что отправил какому-то мужику деньги просто так? Засмеют ведь.

Рассказывает 37-летний Фредерико Мухен из Канады, который большую часть карьеры играл в мини-футбол.

Мне предлагали просмотр в ОАЭ , но потребовали вперед 2500 долларов в качестве вознаграждения. Я сказал, что сначала пусть устроит мне просмотр, после чего этот парень отправил мне хихикающий смайлик. Я написал, что со мной это не пройдет, я уже не подросток.

Подобные истории знакомы Эркуту Согуту, футбольному агенту, который известен тем, что представлял Месута Озила.

Эти жулики наносят ущерб нашей репутации. В мире социальных сетей нужно быть очень осторожным. Если вы молодой игрок, и кто-то просит у вас денег, то задумайтесь над этим. Если молодого игрока приглашают на просмотр, то обычно клуб оплачивает такие перелеты и проживание в гостинице. Настоящий агент не будет писать молодому футболисту, он сначала выйдет на его родителей или на его тренера.

Впрочем, подобные истории были и в России. Во время ЧМ -2018 по футболу сотни иностранцев приехали в страну, воспользовавшись безвизовым режимом. Но не все хотели попасть на стадионы. Мошенник из Сочи «насобирал» два десятка африканцев с помощью социальных сетей, пообещал им устройство в российские клубы. Игроки прилетели, после чего их поселили в общежитие. Практически каждый день с них брали деньги под разными предлогами, то на форму, то на мячи, не говоря о том, что изначально каждый заплатил «агенту» по 1 тысячи долларов.

Когда средства к существованию закончились, иностранцев просто выгнали на улицу. Но потом африканцы попались на эту удочку еще дважды, после подали коллективный иск на жулика. Один из них даже остался в стране, потому что завел романтические отношения с хозяйкой того хостела, которую также обманул «агент».

Жительница Москвы как-то пожаловалась, что отправила мошеннику примерно 5 тысяч долларов, женщина хотела устроить просмотр для своего сына в «Ньюкасле». Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая, как говорится, но каждый из нас может совершить ошибку...

В январе международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) предостерегла игроков и их семьи от связей с фэйк-агентами.

Чтобы не попасться на крючок таких агентов, организация советует:

1. Никогда не платить агентам до подписания контракта с клубом

2. Работать только с агентом, которого вы видели лично и с которым разговаривали

3. Проверять, зарегистрирован ли агент, имеет ли лицензию

4. Никогда не заключать сделку с агентом без предварительной консультации с юристом

5. Уточнить, знает ли клуб агента, и в курсе ли, что вы едете на просмотр

6. Связываться с вашим профсоюзом

Что касается Джо Бретта, то он все еще пытается вернуть свои деньги.