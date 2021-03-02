Бартомеу проведёт ночь в отделении полиции

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02 марта 2021, 00:05

Накануне был задержан бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу.

Сообщается, что 58-летний функционер проведет ночь в отделении полиции. В ближайшее время Бартомеу даст показания в суде.