Бартомеу проведёт ночь в отделении полиции

Накануне был задержан бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу.
Сообщается, что 58-летний функционер проведет ночь в отделении полиции. В ближайшее время Бартомеу даст показания в суде.
Ход расследования держится в строгой тайне. Операция связана с делом «Барсагейт», которое разгорелось в 2020 году. В феврале прошлого года каталонская радиостанция Cadena SER выпустила расследование, в котором раскрыла подробности того, как Бартомеу платил большие деньги аналитической компании I3 Ventures для создания своего положительного образа в СМИ, при этом критикуя Лионеля Месси, Жерара Пике и других игроков «сине-гранатовых».
Ждем выборов, больше ничего пока не остается.
Всем здоровья.
Ждем выборов, больше ничего пока не остается.
Всем здоровья.