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Бартомеу проведёт ночь в отделении полиции

02 марта 2021, 00:05

Накануне был задержан бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу.

Сообщается, что 58-летний функционер проведет ночь в отделении полиции. В ближайшее время Бартомеу даст показания в суде.

Ход расследования держится в строгой тайне. Операция связана с делом «Барсагейт», которое разгорелось в 2020 году. В феврале прошлого года каталонская радиостанция Cadena SER выпустила расследование, в котором раскрыла подробности того, как Бартомеу платил большие деньги аналитической компании I3 Ventures для создания своего положительного образа в СМИ, при этом критикуя Лионеля Месси, Жерара Пике и других игроков «сине-гранатовых».

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Project Pandora (комментарий удален) (раскрыть)
02 марта в 11:07
А ты его поклонник штоле?
ДАША Д
ДАША Д
02 марта в 06:33
Раскрутят его по полной, нищим будет.
Василий 50
Василий 50
02 марта в 02:53
Вор должен сидеть...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
02 марта в 02:15
Надеюсь, что с дубинкой в ж0пе
alexgurzan
alexgurzan ответ Бубнин (раскрыть)
02 марта в 01:06
.
Бубнин
Бубнин
02 марта в 01:00
Организовавший расследование Лионель лично зайдет туда напомнить о несправедливой критике и пару раз приложиться дубинкой.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
02 марта в 00:53
Полицейская дубинка ему в согласие, совет да любовь!"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 марта в 00:39
Он знал на что шёл,час расплаты близок!😜
Cat01
Cat01
02 марта в 00:27
Трудное время наступает.....
Брулин
Брулин
02 марта в 00:25
Обычно в таких случаях задержание для опроса/допроса, а тут фактически уже и арест.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 00:12
Меньше всего волнует, что будет с Бартомео. Самые большие волнения вызывает положение дел в команде , которую Бартомео оставил в очень плачевном состоянии. Скорее бы выборы. Может хоть тогда что то прояснится. А пока будущее команды в полном тумане, и когда этот туман рассеется никому неизвестно. Как же надо было постараться , чтобы развалить практически полностью такой клуб, как Барселона?!?
Ждем выборов, больше ничего пока не остается.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 00:07
Допрыгался дядя. Сам виноват
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