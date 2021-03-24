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Уткин — о «Тамбове» и ставках: «Вынужденнее коррупции не бывает!»

24 марта 2021, 14:30

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал скандал с участием футболистов «Тамбова», которых заподозрили в ставках на матчи.

Мне очень интересно знать, торговали ли футболисты нынешней версии «Тамбова» матчами или иной букмекерской фактурой. Но это интерес детективный, праздный. А практический вот в чём: а что, интересно, им остаётся делать? Они каждый день убеждаются на примерах, что денег-то им не видать заработанных.

А у нас тут как раз Дума закон приняла о вынужденной коррупции. Я уже не настолько молод, чтобы вникать в законотворчество нашей Думы, но судя по названию — по этому закону игроков «Тамбова» – надо заранее освободить от ответственности, не? Коррупция — вынужденнее просто не бывает!

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Все комментарии
112910415
112910415
24 марта в 17:16
красиво сказал !
и даже слишком красиво (если учесть, что попались новички) ...
За адекватность
За адекватность
24 марта в 15:36
Так эти два товарища, которых подозревают ( если новость правдива), только в феврале пришли в "Тамбов". Они что, не знали куда идут? Или наоборот знали и решили по-легкому деньжат рубануть на ход ноги? Половить рыбку в мутной воде так сказать. Ну да ладно. Есть специально обученные люди, пусть разбираются.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 марта в 15:32
Выживали как могли
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
24 марта в 15:03
.
Нази
Нази
24 марта в 15:03
Губернатор Пензы тоже так считает)
mihaluch
mihaluch
24 марта в 14:58
Да коррупция вынужденной не бывает.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 марта в 14:56
А что делать если одной зарплаты и то нет:
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