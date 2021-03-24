Агент Рыжикова: «Если не платят деньги, игроки будут иначе зарабатывать»

Агент бывшего вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова прокомментировал информацию, что РФС проводит проверку в отношении некоторых футболистов команды из-за подозрений в игре на ставках.
Если людям не платят деньги, наверное, они будут как-то по-другому зарабатывать. Вполне может быть. Надо же кормить семью, детей. С другой стороны, должны быть доказательства, просто так нельзя обвинять.
Рыжиков ушел из клуба после матча с «Ротором», это связано как-то? Нет, просто он посмотрел, что команда бросила лопаты. Одно дело, когда команда бьется, «Тамбов» тогда какие-то игры вытаскивал, а тут все игроки встали, и что, быть как мешок с дерьмом? Не знаю, то ли они несыгранные были, но ляпов стало дофига. В команде остались вратарь и Шахов, по-моему. Понятно, что когда остаются 1-2 человека, а остальных новых набрали, то зачем клоуном быть? Сергей правильно сделал.
Странная игра защитников в том матче? Какие-то детские ошибки допускали. Там парень молодой, неопытный. Первый тайм и второй — два разных тайма, небо и земля. В первом «Тамбов» играл нормально, а потом команда рассыпалась. Тренер сказал, что не хватило физики. Будем тренеру доверять. Всё-таки надо быть внутри команды. Да и «Ротор» тогда не впечатлял. А дальше должен разбираться РФС, там достаточно комиссий.