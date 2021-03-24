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Агент Рыжикова: «Если не платят деньги, игроки будут иначе зарабатывать»

24 марта 2021, 13:05

Агент бывшего вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова прокомментировал информацию, что РФС проводит проверку в отношении некоторых футболистов команды из-за подозрений в игре на ставках.

Если людям не платят деньги, наверное, они будут как-то по-другому зарабатывать. Вполне может быть. Надо же кормить семью, детей. С другой стороны, должны быть доказательства, просто так нельзя обвинять.

Рыжиков ушел из клуба после матча с «Ротором», это связано как-то? Нет, просто он посмотрел, что команда бросила лопаты. Одно дело, когда команда бьется, «Тамбов» тогда какие-то игры вытаскивал, а тут все игроки встали, и что, быть как мешок с дерьмом? Не знаю, то ли они несыгранные были, но ляпов стало дофига. В команде остались вратарь и Шахов, по-моему. Понятно, что когда остаются 1-2 человека, а остальных новых набрали, то зачем клоуном быть? Сергей правильно сделал.

Странная игра защитников в том матче? Какие-то детские ошибки допускали. Там парень молодой, неопытный. Первый тайм и второй — два разных тайма, небо и земля. В первом «Тамбов» играл нормально, а потом команда рассыпалась. Тренер сказал, что не хватило физики. Будем тренеру доверять. Всё-таки надо быть внутри команды. Да и «Ротор» тогда не впечатлял. А дальше должен разбираться РФС, там достаточно комиссий.

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Все комментарии
izrafel
izrafel
24 марта в 13:21
Нужно просто оставаться человеком и профессионалом....и решать все вопросы в законном порядке...
Бубнин
Бубнин
24 марта в 13:13, ред.
"...освоят нужные городу специальности и найдут работу на предприятиях Тамбова!"
mihaluch
mihaluch
24 марта в 13:11
Когда не платят футболист идёт на договорняки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 марта в 13:07
Намекает на слив матчей!
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