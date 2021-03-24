Червиченко — о ставках в «Тамбове»: «Мне не в чем упрекнуть футболистов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость, что двух футболистов «Тамбова» вызвали в РФС в связи с играми на ставках.

Люди, которым не платят зарплату, вполне могут пойти на такое. По букве закона их можно обвинять. Если мы говорим о моральных ценностях, то мне не в чем их упрекнуть.

Спортивные принципы? А семью как кормить? Прежде чем обвинять людей, нужно иметь какие-то доказательства. Игроки «Тамбова» очень хорошо подходят на роль жертвы сейчас. Если у человека нет денег, а платить кредит надо, то кто-то мог и соблазниться.