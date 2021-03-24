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Червиченко — о ставках в «Тамбове»: «Мне не в чем упрекнуть футболистов»

24 марта 2021, 13:17

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость, что двух футболистов «Тамбова» вызвали в РФС в связи с играми на ставках.

Люди, которым не платят зарплату, вполне могут пойти на такое. По букве закона их можно обвинять. Если мы говорим о моральных ценностях, то мне не в чем их упрекнуть.

Спортивные принципы? А семью как кормить? Прежде чем обвинять людей, нужно иметь какие-то доказательства. Игроки «Тамбова» очень хорошо подходят на роль жертвы сейчас. Если у человека нет денег, а платить кредит надо, то кто-то мог и соблазниться.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 марта в 13:55
Идеальный выход - все полученные на помощь "Тамбову" деньги использовать на выплату задолженности игрокам "Тамбова" а не для дальнейших мутных схем руководителей "Тамбова" и возможности незаконного заработка футболистов. А "Тамбову" просто засчитать технические поражения и не тратить деньги на переезды и аренду стадиона. Семь раз по 3: 0 будет честнее.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 марта в 13:55
Молодец червь, в точку попал.
LOpp
LOpp
24 марта в 13:42
а при чем тут ты вообще??
КЭТиК
КЭТиК
24 марта в 13:28
Все равно проиграли, так хоть что-то заработали.
makkie
makkie
24 марта в 13:21
Мне кажется, Червь тоже активно делал ставки против Спартака, будучи президентом клуба.
Вредитель!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 марта в 13:19
Выкручиваются как могут...
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