Ахметов рассказал, чему его научил Ганчаренко

Полузащитник ЦСКА рассказал о своих взаимоотношениях с экс-наставником армейцев .

Были ли у нас конфликты? Ха-ха, бред. Не было такого. С чего взяли? У нас были нормальные отношения, никаких проблем. Возможно, Ганчаренко высказался на эмоциях, потому что он очень эмоциональный человек. Потом, на следующий день, бывает, извиняется за эти эмоции.

В чем я стал сильнее при Ганчаренко? В выборе позиции в атаке и обороне. Узнал много нового в тактике.

Можно ли назвать его отношения с командой диктаторскими? Не назвал бы их так. Скорее отношения — отца с детьми. К каждому пытался найти подход. У меня с Ганчаренко сложилась хорошая связь.