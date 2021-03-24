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Ахметов рассказал, чему его научил Ганчаренко

24 марта 2021, 14:26

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о своих взаимоотношениях с экс-наставником армейцев Виктором Ганчаренко.

Были ли у нас конфликты? Ха-ха, бред. Не было такого. С чего взяли? У нас были нормальные отношения, никаких проблем. Возможно, Ганчаренко высказался на эмоциях, потому что он очень эмоциональный человек. Потом, на следующий день, бывает, извиняется за эти эмоции.

В чем я стал сильнее при Ганчаренко? В выборе позиции в атаке и обороне. Узнал много нового в тактике.

Можно ли назвать его отношения с командой диктаторскими? Не назвал бы их так. Скорее отношения — отца с детьми. К каждому пытался найти подход. У меня с Ганчаренко сложилась хорошая связь.

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isamsn
isamsn
24 марта в 17:22
Научил Ахметова и Облякова катать мяч поперёк поля и назад к своим воротам, при этом неоднократно совершать обрезы и организовывать атаки соперникам.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
24 марта в 16:44
Особого прогресса в игре Ильзата при ВМГ не наблюдалось и это факт. трудно оспоримый.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
24 марта в 16:28
Со стороны виднее и к сожалению в игровом плане, как видится мне, Ильзат сдал с момента прихода.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 марта в 15:16
Надо было выкладываться,раз он такой хороший!
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