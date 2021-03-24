Мостовой: «Я поддерживаю решение Черчесова вернуть Дзюбу»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 1-го тура отборочного этапа ЧМ -2022 Мальта — Россия.

Все говорят о 9 очках в первых трех матчах. Это будет сложно, поэтому даже 7 очков будет хорошим вариантом. Как настраиваться на команды вроде Мальты? Рецепта нет. Но ты понимаешь, что играешь с позиции силы.

Конечно, я поддерживаю решение Черчесова вернуть Дзюбу. Он правильно сделал, дав всем успокоиться. Если будет пенальти, Артему не нужно идти его исполнять. Есть другие ребята, которые могут исполнить. Не думаю, что Дзюба обойдет Кержакова уже сегодня. Понятное дело, что мы должны обыгрывать Мальту, несмотря на слова тренерского штаба. Вряд ли Дзюба забьет четыре, но один должен постараться.

В этой квалификации жду новых лиц в сборной России. Как только молодежная команда проведет свои матчи, игроки станут привлекаться в основную сборную.

К любой команде надо подходить серьезно и играть с позиции силы. Должны забивать и выигрывать. Не волнительно за нашу команду перед стартом квалификации. Последнее время что-то складывается неудачно. Сейчас нам нужно первое место, но наша группа интересная. Основные наши конкуренты — это Словакия и Хорватия. Остальные нам по зубам.