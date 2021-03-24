Промес: «Тедеско — идеальный тренер для „Спартака“»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес считает, что Доменико Тедеско является идеальным тренером для московского клуба.
Мы двигаемся от игры к игре и только где-то в подсознании держим, что Доменико уйдет. Это его решение, его нужно уважать. Мне очень нравится с ним работать, это топ-тренер, думаю, все остальные ребята из команды скажут то же самое. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался.
Я работал со многими тренерами, и Доменико однозначно входит в мой топ: он понимает футбол, очень силен тактически, от него исходит сумасшедшая энергетика. Он идеальный тренер для «Спартака». Повторюсь, я очень хочу, чтобы он остался. Но в итоге это будет его решение.
В общем стоят друг-дружку.
В общем стоят друг-дружку.
https://youtu.be/t6cS58quOXU
Что то разговорился ....
Что то разговорился ....
В его карьере и вправду были разные тренеры, может сравнивать.
Тедеско сейчас на своем месте, это его команда, его заслуги в прогрессе игроков. Особенно Ларссона и Понсе - которые у Кононова выглядели серыми лошадками. А сейчас расцвели!
В его карьере и вправду были разные тренеры, может сравнивать.
Тедеско сейчас на своем месте, это его команда, его заслуги в прогрессе игроков. Особенно Ларссона и Понсе - которые у Кононова выглядели серыми лошадками. А сейчас расцвели!