Промес: «Тедеско — идеальный тренер для „Спартака“»

Нападающий «Спартака» считает, что является идеальным тренером для московского клуба.

Мы двигаемся от игры к игре и только где-то в подсознании держим, что Доменико уйдет. Это его решение, его нужно уважать. Мне очень нравится с ним работать, это топ-тренер, думаю, все остальные ребята из команды скажут то же самое. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался.

Я работал со многими тренерами, и Доменико однозначно входит в мой топ: он понимает футбол, очень силен тактически, от него исходит сумасшедшая энергетика. Он идеальный тренер для «Спартака». Повторюсь, я очень хочу, чтобы он остался. Но в итоге это будет его решение.