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Промес: «Тедеско — идеальный тренер для „Спартака“»

24 марта 2021, 13:57

Нападающий «Спартака» Квинси Промес считает, что Доменико Тедеско является идеальным тренером для московского клуба.

Мы двигаемся от игры к игре и только где-то в подсознании держим, что Доменико уйдет. Это его решение, его нужно уважать. Мне очень нравится с ним работать, это топ-тренер, думаю, все остальные ребята из команды скажут то же самое. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался.

Я работал со многими тренерами, и Доменико однозначно входит в мой топ: он понимает футбол, очень силен тактически, от него исходит сумасшедшая энергетика. Он идеальный тренер для «Спартака». Повторюсь, я очень хочу, чтобы он остался. Но в итоге это будет его решение.

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
24 марта в 18:32
Идеальный румын,на всю страну такой один
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
24 марта в 18:00, ред.
что вообще Тедеско собрался делать у себя на родине? в Германии сейчас локдаун, с 1го по 5го апреля людей вообще в магазины ходить хотят запретить власти. ну вот что там сейчас делать? Федун выделит личный самолёт и привози всю семью вместе с мамой в Москву, какая им разница где сидеть в квартире? тем более в столице есть всё что только можно пожелать: кабельное на родном языке, немецкие школы для детей, рестораны и тд. у нас на кхл смотришь, а трибуны заполнены на 100%, день возвращения крыма отметили в полных лужниках...ну и пусть люди мрут как мухи и ситуация не намного лучше чем в европе, в России на первом месте бабки, а не человеческая жизнь...ладно, не туда побрёл, вобщем Федуну в мае нужно пригласить Тедеско к себе в офис и в спокойной обстановке договориться о продление действующего контракта на 3 сезона, сейчас ситуация в мире такая, что из России лучше пока не уезжать: полно мест куда можно сходить для досуга, а если приспичит бесплатную прививку сделают от всех болезней. самое главное что коллектив подобрался исполнителей в Спартаке для серьёзных задач и снова очередную перестройку нам болельщикам терпеть уже нет никаких сил
nikot
nikot ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
24 марта в 17:55
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    24 марта в 17:37
    Уже походу сработались
    Крикун
    Крикун
    24 марта в 17:31
      mortid
      mortid
      24 марта в 17:08
      Придёт очередной "пиджак" и будет сопли жевать.
      cska1948
      cska1948
      24 марта в 16:58
      А что другое мог сказать Промес про тренера, который согласился на его приглашение на болЬшую зарплату?
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      24 марта в 16:28
      Промес: «Тедеско — идеальный тренер для „Спартака“, век воли не видать»
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      24 марта в 16:17
      Промес давно в тюряге не был ?
      Что то разговорился ....
      makkie
      makkie
      24 марта в 15:28
      Промес ерунды не скажет!

      В его карьере и вправду были разные тренеры, может сравнивать.
      Тедеско сейчас на своем месте, это его команда, его заслуги в прогрессе игроков. Особенно Ларссона и Понсе - которые у Кононова выглядели серыми лошадками. А сейчас расцвели!
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      24 марта в 15:23
        berda2003
        berda2003
        24 марта в 15:20
        припадочный давал согласие на приобретение этого 63лиза под лозунгом "жизнь афронидерландца очень важна для спартака" - теперь это отвечает...
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
        24 марта в 15:17
        Ну и что из того ? Это его жизнь ,его работа и он сам будет ею распоряжаться . И не нам его судить и обвинять в хитрости и рвачестве !
        Нази
        Нази
        24 марта в 15:06
        Ну а так лучше Карьеру мне надо.
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        24 марта в 14:56
        Друг друга нахваливают.
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