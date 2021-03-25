Колосков: «Не ожидал, что победа будет добыта в такой тяжёлой борьбе»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков остался недоволен игрой сборной России в отборочном матче ЧМ -2022 против Мальты (3:1).

Особых впечатлений от игры нет, никто не сомневался, что наши футболисты победят, но не ожидал, что победа будет добыта в такой тяжёлой борьбе. По классу — слишком большая разница у команд, опыт, уровень футболистов. Были моменты при счёте 2:1, которые заставили меня поволноваться. Были моменты, когда за нашу сборную в игре было неудобно, но всё закончилось хорошо.

Конечно, со словенцами так играть нельзя. Надо больше контролировать мяч, проявлять больше изобретательности и, конечно, скорости. У тренеров пищи для выводов очень много.