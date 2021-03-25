ГлавнаяНовости

Колосков: «Не ожидал, что победа будет добыта в такой тяжёлой борьбе»

25 марта 2021, 02:33
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков остался недоволен игрой сборной России в отборочном матче ЧМ-2022 против Мальты (3:1).

Особых впечатлений от игры нет, никто не сомневался, что наши футболисты победят, но не ожидал, что победа будет добыта в такой тяжёлой борьбе. По классу — слишком большая разница у команд, опыт, уровень футболистов. Были моменты при счёте 2:1, которые заставили меня поволноваться. Были моменты, когда за нашу сборную в игре было неудобно, но всё закончилось хорошо.

Конечно, со словенцами так играть нельзя. Надо больше контролировать мяч, проявлять больше изобретательности и, конечно, скорости. У тренеров пищи для выводов очень много.

Все новости
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии1
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии7
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии7
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии4
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
25 марта в 06:17
Да давно пора "рулевому" чемоданы собирать! Сколько можно над людЯми издеваться?
ДАША Д
ДАША Д
25 марта в 05:35
Соперник попался достойный.
1bear
1bear
25 марта в 03:11
победа - есть победа,хотя осадок неприятный остался
Ironigor
Ironigor
25 марта в 02:42, ред.
Ну а кому сейчас легко?!! Все в непонятках от игры!!!
Всем Добра !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100