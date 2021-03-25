Бубнов: «Мальта вовсе не выглядела футбольным карликом на фоне России»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление сборной России в отборочном матче ЧМ -2022 против Мальты (3:1).

Будем надеяться, что команда Станислава Черчесова изначально планировала сыграть в экономном режиме, победить аутсайдера малой кровью перед важными матчами группы. Сборная России начала встречу очень неспешно, не форсировала события и повела в первом тайме с разницей в два мяча на классе. Казалось, всё шло по плану, как вдруг мальтийцы воспользовались ошибкой Ионова и сократили отставание, а затем имели ещё один хороший момент. Россияне вообще позволяли хозяевам отрезками владеть мячом и не всегда успевали оперативно вернуться из атаки. Соперник совершил несколько неплохих подходов в контрнаступлении. Мальта на нашем фоне вовсе не выглядела футбольным карликом, эпизодами оставляла неплохое впечатление.

Впрочем, нужно подчеркнуть, что россияне действовали в средней линии экспериментальным составом — отсутствовали Зобнин и Оздоев. А главная особенность — отсутствие привычного плотного прессинга от начала и до конца, рваный темп — говорят, скорее всего, о том, что гости не собирались выкладываться по полной программе. Хотя Кузяев проделал очень большой объём работы, обошёл в этом смысле даже всегда активного Головина.

Несколько удивила модель игры с одним форвардом против такого соперника. С другой стороны, вероятно, Черчесов обкатывал конструкцию перед играми со Словенией и Словакией, где, хочется верить, интенсивность и агрессия сборной будет на гораздо более высоком уровне.

Не думаю, что у Черчесова имеются серьёзные персональные претензии к игрокам, скорее, общекомандная. В каком бы режиме ни действовала сборная, во втором тайме нельзя было садиться так глубоко, подпускать мальтийцев к воротам, которые до гола в концовке от вышедшего на замену Соболева сохраняли надежду отыграться.