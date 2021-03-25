ГлавнаяНовости

Бубнов: «Мальта вовсе не выглядела футбольным карликом на фоне России»

25 марта 2021, 02:23
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление сборной России в отборочном матче ЧМ-2022 против Мальты (3:1).

Будем надеяться, что команда Станислава Черчесова изначально планировала сыграть в экономном режиме, победить аутсайдера малой кровью перед важными матчами группы. Сборная России начала встречу очень неспешно, не форсировала события и повела в первом тайме с разницей в два мяча на классе. Казалось, всё шло по плану, как вдруг мальтийцы воспользовались ошибкой Ионова и сократили отставание, а затем имели ещё один хороший момент. Россияне вообще позволяли хозяевам отрезками владеть мячом и не всегда успевали оперативно вернуться из атаки. Соперник совершил несколько неплохих подходов в контрнаступлении. Мальта на нашем фоне вовсе не выглядела футбольным карликом, эпизодами оставляла неплохое впечатление.

Впрочем, нужно подчеркнуть, что россияне действовали в средней линии экспериментальным составом — отсутствовали Зобнин и Оздоев. А главная особенность — отсутствие привычного плотного прессинга от начала и до конца, рваный темп — говорят, скорее всего, о том, что гости не собирались выкладываться по полной программе. Хотя Кузяев проделал очень большой объём работы, обошёл в этом смысле даже всегда активного Головина.

Несколько удивила модель игры с одним форвардом против такого соперника. С другой стороны, вероятно, Черчесов обкатывал конструкцию перед играми со Словенией и Словакией, где, хочется верить, интенсивность и агрессия сборной будет на гораздо более высоком уровне.

Не думаю, что у Черчесова имеются серьёзные персональные претензии к игрокам, скорее, общекомандная. В каком бы режиме ни действовала сборная, во втором тайме нельзя было садиться так глубоко, подпускать мальтийцев к воротам, которые до гола в концовке от вышедшего на замену Соболева сохраняли надежду отыграться.

Все новости
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии1
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии7
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии7
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии4
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
25 марта в 11:14
так себе был фон
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 марта в 06:19, ред.
И окончательно показательными.
Ну а дальше три игры на Евро и хорваты.)
Leha-ha50
Leha-ha50
25 марта в 04:19
Следующие две игры будут решающими.
Ironigor
Ironigor
25 марта в 02:29
Да это наши были мёртвые !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100