Черчесов: «У болельщиков мало информации. Мы ждали непростой матч»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Мальтой (3:1) в отборочном матче ЧМ-2022.
Взяли три очка, которые планировали. Первый тайм понравился, потому что забили два гола и были более организованными. Второй тайм начали не так, поэтому пропустили мяч. Потом взяли игру под контроль и забили третий гол, довели игру до победы. Понятно, были шероховатости — мы долго не играли вместе. Головин, Миранчук, Жиров только появились, не были на тактических тренировках, поэтому у нас были проблемы по части организации игры. Но самое главное — мы выиграли, идём на первом месте в группе, теперь готовимся к Словении.
Почему в середине второго тайма Мальта стала нас превосходить? Мы изучаем наших соперников, у болельщиков мало информации — они знают только, что это Мальта и какое её место в рейтинге. А мы знаем, что у них новый тренер — итальянец, который привнёс изменения. Мы смотрели игры, знали, что это организованная команда с несколькими индивидуально хорошими футболистами.
Мы ждали непростой матч, таким он и получился. Мы в какой-то степени в середине второго тайма помогли сопернику, потому что позволили себе некоторые вольности при развитии атак, получили пару контратак, одна из которых завершилась голом.
"...в середине второго тайма Мальта стала нас превосходить? Мы изучаем наших соперников..."
А пропускать в раму тоже план изучения? Ах да, оппонент ведь был не прост! ))
"...в середине второго тайма Мальта стала нас превосходить? Мы изучаем наших соперников..."
А пропускать в раму тоже план изучения? Ах да, оппонент ведь был не прост! ))