Черчесов: «У болельщиков мало информации. Мы ждали непростой матч»

Главный тренер сборной России прокомментировал победу над Мальтой (3:1) в отборочном матче ЧМ -2022.

Взяли три очка, которые планировали. Первый тайм понравился, потому что забили два гола и были более организованными. Второй тайм начали не так, поэтому пропустили мяч. Потом взяли игру под контроль и забили третий гол, довели игру до победы. Понятно, были шероховатости — мы долго не играли вместе. Головин, Миранчук, Жиров только появились, не были на тактических тренировках, поэтому у нас были проблемы по части организации игры. Но самое главное — мы выиграли, идём на первом месте в группе, теперь готовимся к Словении.

Почему в середине второго тайма Мальта стала нас превосходить? Мы изучаем наших соперников, у болельщиков мало информации — они знают только, что это Мальта и какое её место в рейтинге. А мы знаем, что у них новый тренер — итальянец, который привнёс изменения. Мы смотрели игры, знали, что это организованная команда с несколькими индивидуально хорошими футболистами.

Мы ждали непростой матч, таким он и получился. Мы в какой-то степени в середине второго тайма помогли сопернику, потому что позволили себе некоторые вольности при развитии атак, получили пару контратак, одна из которых завершилась голом.