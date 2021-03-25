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Черчесов: «У болельщиков мало информации. Мы ждали непростой матч»

25 марта 2021, 01:35
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Мальтой (3:1) в отборочном матче ЧМ-2022.

Взяли три очка, которые планировали. Первый тайм понравился, потому что забили два гола и были более организованными. Второй тайм начали не так, поэтому пропустили мяч. Потом взяли игру под контроль и забили третий гол, довели игру до победы. Понятно, были шероховатости — мы долго не играли вместе. Головин, Миранчук, Жиров только появились, не были на тактических тренировках, поэтому у нас были проблемы по части организации игры. Но самое главное — мы выиграли, идём на первом месте в группе, теперь готовимся к Словении.

Почему в середине второго тайма Мальта стала нас превосходить? Мы изучаем наших соперников, у болельщиков мало информации — они знают только, что это Мальта и какое её место в рейтинге. А мы знаем, что у них новый тренер — итальянец, который привнёс изменения. Мы смотрели игры, знали, что это организованная команда с несколькими индивидуально хорошими футболистами.

Мы ждали непростой матч, таким он и получился. Мы в какой-то степени в середине второго тайма помогли сопернику, потому что позволили себе некоторые вольности при развитии атак, получили пару контратак, одна из которых завершилась голом.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 марта в 11:11
очень важно было не проиграть ! )
galem72
galem72
25 марта в 10:50
Конечно, не простой. Это же Мальта! Думаю, по приезду нужно медальками в кремле одарить за непростого соперника. ))

"...в середине второго тайма Мальта стала нас превосходить? Мы изучаем наших соперников..."

А пропускать в раму тоже план изучения? Ах да, оппонент ведь был не прост! ))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ген Геныч (раскрыть)
25 марта в 07:23
Его не просить , а гнать надо с саными тряпками. Такие никогда сами не уйдут. Культ личности с полным карт-бланшем РФС приведут к краху сборной. Самое главное с этим физруком миллионером уходит время. Как клещ вцепился за должность обрастая жиром. Вся его тактика, надежда, это баобаб Дзю. Который тормозит команду в мысли, в скорости. У этой сборной нет будущего!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
25 марта в 06:31, ред.
НА ВЫХОД!!!!!!!!!!!!! С ВЕЩАМИ!!!!!!!!!!
ДСА
ДСА
25 марта в 05:37
Дальше будет ещё сложнее.
vinyardrip
vinyardrip
25 марта в 02:32
Сборная Мальты. Это тип сборной Самары или больше? Чет не разберусь
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Сантус (раскрыть)
25 марта в 02:27
Не дай бог!!!!!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
25 марта в 02:09
Очень жаль что гл.тренер говорит о Мальте с какой-то боязнью , воспринимает ее как достойного соперника. Как бы ты не думал о сопернике(Мальте), нельзя такое говорить в эфир. Это должно быть унизительно и для самого тренера и для игроков и для болельщиков!!! Восхвалять гл.тренера соперника что он итальянец , и что и кто этот итальянский специалист????? Это сборная мизерного государства, которую многие и не знают. Сборная России должна была на одной ноге такие сборные обыгрывать с крупным счётом не взирая на состав !!! А они ещё умудрились нам забить !!! Ну этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. Это приближение к позору, ведь следующие игры уже будут чуть чуть, но с более сильными соперниками. И что же будет тогда, чего ждать от нашей сборной??? Надо категорически менять отношения к игре , и состав и стратегию!!! Конечно желаю только Победы сборной России!!! Пусть следующие игры порадуют и игрой и счётом на табло!!! Всем Добра !!!!!
Сантус
Сантус ответ Ген Геныч (раскрыть)
25 марта в 02:04
Только в Думу...))
Ген Геныч
Ген Геныч
25 марта в 01:36
Уйди из сборной-пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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