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Черчесов: «У нас были кое-какие задумки, но игра не позволила это сделать»

25 марта 2021, 02:09
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Мальтой (3:1) в отборочном матче ЧМ-2022 высказался о полузащитниках своей команды Александре Головине и Алексее Миранчуке, выступающих за иностранные клубы.

Почему не сыграли в два форварда? Через игру с Мальтой готовимся к Словении, поэтому так решили. Были ещё кое-какие задумки, но игра не позволила это сделать.

Мы хотели Саше Головину дать чуть меньше игрового времени — минут 70. Игра во втором тайме складывалась не так, как хотелось, поэтому свои планы поменяли. Лёша Миранчук вышел на той позиции, на которой планировали. Повторюсь, Лёша и Саша долго не играли вместе, поэтому не всё так просто, как кажется со стороны. Даже не вспомню, когда Головин был в последний раз в сборной.

Увидел ли рост Миранчука после перехода в «Аталанту»? Опыт он получает, мы с ним ещё не говорили, потому что он только прилетел. У нас ещё будет диалог, потому что он играет на многих позициях — это с одной стороны хорошо, с другой нам нужно определить позицию, на которой он будет показывать свои лучшие качества.

Что касается травмы Фернандеса, насколько я знаю, у Марио всё нормально. У нас есть два дня, чтобы понять, как он готов. Кудряшов тоже приехал в хорошем состоянии, просто у нас три игры, поэтому нужно стратегически всё просчитать — как быть свежими и готовыми к каждой игре.

Когда была жеребьёвка, стало понятно, что у нас ровная группа. Сейчас мы обыграли Мальту, но у многих команд тут могут возникнуть проблемы. Поэтому нам надо к каждой команде индивидуально готовиться, чтобы добиваться результата в нужный нам день.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Capitan555 (раскрыть)
25 марта в 12:17
Ну в составе то да, а вот на поле, как это не удивительно был более менее, адекватный подбор исполнителей. Ахметов конечно слабая замена Зобнину и нижним опорником способен играть только против Мальты... Ионов тоже оставляет вопросы и по игре и по форме, но в целом состав на самом деле сейчас самый сильный, который можно было собрать... Если не пускаться в авантюры и не ставить в центе молодежь...
Capitan555
Capitan555
25 марта в 11:54
Мдаааааа......пятый год слышим одно и тоже...была задумка....была стратегия....а в составе половина непонятных людей......
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2 ответ Doping87 (раскрыть)
25 марта в 08:09
А что такого, чабан определяет профессиональный рост игрока по разговору с ним. Уже ничего не удивляет.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
25 марта в 06:29
Прикинуться шлангом это не просто умение, для этого нужен талант, которым "великий, лысый и уссатый" обладает в превосходной степени.
Пора и давно, тебе уже испариться с поста гл.тр.!
Просим!!!
6bvv2xbf3rqp
6bvv2xbf3rqp
25 марта в 05:56
Если игра с Мальтой не позволяет выполнить его задумки,то в играх с остальными командами группы мозг можно не включать.,бесполезно.
амурец
амурец
25 марта в 05:33
какие у него могут быть задумки?
sv_1969
sv_1969
25 марта в 05:29
Напоминает вью Кличко.... Здесь это вам не тут))
ОПС
ОПС
25 марта в 05:18
Это все голословия.
Doping87
Doping87
25 марта в 03:21
"Увидел ли рост Миранчука после перехода в «Аталанту»? Опыт он получает, мы с ним ещё не говорили, потому что он только прилетел." Этот физрук хоть понимает о чём его спрашивают? Или у него своя стратегия на ответы в интервью и он её придерживается? 🤦‍♂️
Leha-ha50
Leha-ha50
25 марта в 03:18
Раз задумки не прошли - значит думали неправильно.
Сантус
Сантус
25 марта в 02:27
Не,ну если это была стратегия,тогда да...Вот же всё таки повезло с тренером так повезло.И тактик и стратег,острослов и балагур....знатный.Одним словом-мечта.Посмотрите,за него ещё Франция с Испанией будет драться...
Ironigor
Ironigor
25 марта в 02:25
Какие могут быть задумки с Мальтой , пришёл увидел победил !!! Вот и все задумки !!!
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