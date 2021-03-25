Черчесов: «У нас были кое-какие задумки, но игра не позволила это сделать»

Главный тренер сборной России после победы над Мальтой (3:1) в отборочном матче ЧМ -2022 высказался о полузащитниках своей команды и , выступающих за иностранные клубы.

Почему не сыграли в два форварда? Через игру с Мальтой готовимся к Словении, поэтому так решили. Были ещё кое-какие задумки, но игра не позволила это сделать.

Мы хотели Саше Головину дать чуть меньше игрового времени — минут 70. Игра во втором тайме складывалась не так, как хотелось, поэтому свои планы поменяли. Лёша Миранчук вышел на той позиции, на которой планировали. Повторюсь, Лёша и Саша долго не играли вместе, поэтому не всё так просто, как кажется со стороны. Даже не вспомню, когда Головин был в последний раз в сборной.

Увидел ли рост Миранчука после перехода в «Аталанту»? Опыт он получает, мы с ним ещё не говорили, потому что он только прилетел. У нас ещё будет диалог, потому что он играет на многих позициях — это с одной стороны хорошо, с другой нам нужно определить позицию, на которой он будет показывать свои лучшие качества.

Что касается травмы Фернандеса, насколько я знаю, у Марио всё нормально. У нас есть два дня, чтобы понять, как он готов. Кудряшов тоже приехал в хорошем состоянии, просто у нас три игры, поэтому нужно стратегически всё просчитать — как быть свежими и готовыми к каждой игре.

Когда была жеребьёвка, стало понятно, что у нас ровная группа. Сейчас мы обыграли Мальту, но у многих команд тут могут возникнуть проблемы. Поэтому нам надо к каждой команде индивидуально готовиться, чтобы добиваться результата в нужный нам день.