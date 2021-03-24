«От такого не отказываются». Бородюк — о приглашении в «Торпедо»

Новый главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рассказал, как получил предложение возглавить московскую команду.
В понедельник во второй половине дня мне позвонил президент «Торпедо» Денис Маслов. Предложил встретиться. На этой встрече он и сделал предложение. А я его моментально принял.
От такого не отказываются. Очень признателен руководству, которое меня пригласило. «Торпедо» — легендарный клуб с великими традициями. Все знают имена Иванова, Стрельцова, Шустикова. Отдельный разговор о болельщиках. Они у «Торпедо» требовательные и достаточно жесткие. Но это подчеркивает, что они неравнодушны к своему клубу, преданы ему. В футболе есть фраза: можно простить все, кроме равнодушия. Это, наверное, главный посыл, который живет в этом клубе. И, думаю, будет жить дальше.
Я уже работал в «Торпедо» в сезоне-2013/14. Фраза «Не стоит дважды входить в одну и ту же реку» всегда есть в подсознании. Но сейчас у меня не было никаких сомнений. У каждого футболиста и тренера есть минуты собственного спортивного счастья. В этой команде у меня такие минуты были. За атмосферу, которая тогда была в клубе, я благодарен всем: игрокам, руководству, болельщикам. Только вместе мы смогли решить задачу и выйти в РПЛ. Важна заслуга каждого человека из клуба: шофера, пресс-атташе, доктора, любого сотрудника клуба. Я бы один ничего не сделал. Прекрасно помню, как болельщики поддерживали нас в те времена — им приходилось каждый раз ездить на домашние матчи в Раменское. А на выезды они приезжали даже в Ингушетию, представляете? Но сейчас надо жить уже не прошлым, а настоящим и будущим.