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«От такого не отказываются». Бородюк — о приглашении в «Торпедо»

24 марта 2021, 22:07

Новый главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рассказал, как получил предложение возглавить московскую команду.

В понедельник во второй половине дня мне позвонил президент «Торпедо» Денис Маслов. Предложил встретиться. На этой встрече он и сделал предложение. А я его моментально принял.

От такого не отказываются. Очень признателен руководству, которое меня пригласило. «Торпедо» — легендарный клуб с великими традициями. Все знают имена Иванова, Стрельцова, Шустикова. Отдельный разговор о болельщиках. Они у «Торпедо» требовательные и достаточно жесткие. Но это подчеркивает, что они неравнодушны к своему клубу, преданы ему. В футболе есть фраза: можно простить все, кроме равнодушия. Это, наверное, главный посыл, который живет в этом клубе. И, думаю, будет жить дальше.

Я уже работал в «Торпедо» в сезоне-2013/14. Фраза «Не стоит дважды входить в одну и ту же реку» всегда есть в подсознании. Но сейчас у меня не было никаких сомнений. У каждого футболиста и тренера есть минуты собственного спортивного счастья. В этой команде у меня такие минуты были. За атмосферу, которая тогда была в клубе, я благодарен всем: игрокам, руководству, болельщикам. Только вместе мы смогли решить задачу и выйти в РПЛ. Важна заслуга каждого человека из клуба: шофера, пресс-атташе, доктора, любого сотрудника клуба. Я бы один ничего не сделал. Прекрасно помню, как болельщики поддерживали нас в те времена — им приходилось каждый раз ездить на домашние матчи в Раменское. А на выезды они приезжали даже в Ингушетию, представляете? Но сейчас надо жить уже не прошлым, а настоящим и будущим.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
24 марта в 23:03
А не кажется ли вам, что семь лет, прошедшие с последнего места работы Бородюка на тренерском поприще, вполне достаточный срок, чтобы позабыть всё, что ты знал, и чему тебя учили в ВШТ ? Не знаю - не знаю. Победы в первых матчах - не показатель того, что ты на своём месте, так как футболисты из кожи вон лезут, чтобы показать себя новому тренеру "во всей красе"...
stanichnik
stanichnik
24 марта в 22:47
Дебютная игра после второго прихода Бородюка в Торпедо сложилась для него очень удачно. За оставшиеся десять игр ему вполне по силам вывести команду в четвёрку лучших по итогам чемпионата ФНЛ.
asraeil
asraeil
24 марта в 22:18
Попытка не пытка.... удачи, Саня!
Союзник противников
Союзник противников
24 марта в 22:16
Переврал фразу и не понял её смысл...Ну и ладно,зато стартовал удачно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
24 марта в 22:15
Хотелось бы этот клуб видеть в РПЛ.
Baggio R.
Baggio R. ответ Василий 50 (раскрыть)
24 марта в 22:14
Разве здесь сидят представители руководства Торпедо? Вряд ли кто-то кроме них может дать ответ на такой вопрос.
shlomo
shlomo
24 марта в 22:13
Удачи тебе , Александр!!!
Василий 50
Василий 50
24 марта в 22:08
Почему именно он?
Q-J-G
Q-J-G
24 марта в 22:08
Удачи в "Торпедо"! новому главному тренеру.
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