«От такого не отказываются». Бородюк — о приглашении в «Торпедо»

Новый главный тренер «Торпедо» рассказал, как получил предложение возглавить московскую команду.

В понедельник во второй половине дня мне позвонил президент «Торпедо» Денис Маслов. Предложил встретиться. На этой встрече он и сделал предложение. А я его моментально принял.

От такого не отказываются. Очень признателен руководству, которое меня пригласило. «Торпедо» — легендарный клуб с великими традициями. Все знают имена Иванова, Стрельцова, Шустикова. Отдельный разговор о болельщиках. Они у «Торпедо» требовательные и достаточно жесткие. Но это подчеркивает, что они неравнодушны к своему клубу, преданы ему. В футболе есть фраза: можно простить все, кроме равнодушия. Это, наверное, главный посыл, который живет в этом клубе. И, думаю, будет жить дальше.