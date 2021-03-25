«Зенит» и «Зенит-2» провели совместную тренировку на «Газпром Арене»

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25 марта 2021, 15:21

В рамках тренировочного процесса команды и провели двусторонку. Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу основного состава. За «Зенит» отличились , , , дубль оформил . За «Зенит-2» забили , , и .

Сергей Семак:

Хорошо, что у нас и у «Зенита»-2 есть возможность провести такую общую тренировку, которая закончилась двусторонку, смогли еще раз посмотреть ближайший резерв и решить свои задачи, которые есть у обеих команд — в первую очередь, это функциональное состояние игроков. Игровой ритм важен, у нас сейчас длинная пауза на матчи сборных, у «Зенита»-2 скоро возобновляется чемпионат. В плане физической подготовки это был важный этап тренировочного процесса. Плюс, ребятам приятно сыграть фактически друг с другом, ведь и за нас выступали молодые футболисты. А для тренерского штаба это отличная возможность посмотреть молодежь в деле.

Владислав Радимов:

Остается неделя до возобновления сезона в ПФЛ , нам в любом случае нужен был спарринг-партнер. Поскольку у основного состава многие игроки уехали в сборную, тренировочный процесс был построен так, чтобы в этот день тоже провести двустороннюю встречу, ведь на «Газпром Арене» есть все условия для комфортной работы. Конечно, для наших ребят полезно выйти против представителей основы, почувствовать, на каких скоростях идет игра и понять, могут ли они этим скоростям соответствовать. У нас с Сергеем Семаком и Андреем Аршавиным очень хорошие отношения, есть постоянный контакт, поэтому договориться было несложно. Думаю, и нам, и основе такая тренировка и спарринг пошли на пользу.

Ранее «Краснодар» опубликовал видео подготовки к матчу с «Ахматом».