В Бразилии ввели лимит на увольнение тренеров

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25 марта 2021, 17:18

В чемпионате Бразилии было принято историческое решение.

Теперь каждый клуб сможет уволить тренера только один раз за сезон. Если клуб уволит второго наставника, то сможет назначить на его место только сотрудника клуба, который проработал в нем не меньше 6 месяцев.

Предложение было одобрено 11 голосами «за» и 9 «против». Тренер, которого в течение одного сезона уволят из двух клубов, не сможет трудоустроиться в лиге до старта следующего сезона.