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В Бразилии ввели лимит на увольнение тренеров

25 марта 2021, 17:18

В чемпионате Бразилии было принято историческое решение.

Теперь каждый клуб сможет уволить тренера только один раз за сезон. Если клуб уволит второго наставника, то сможет назначить на его место только сотрудника клуба, который проработал в нем не меньше 6 месяцев.

Предложение было одобрено 11 голосами «за» и 9 «против». Тренер, которого в течение одного сезона уволят из двух клубов, не сможет трудоустроиться в лиге до старта следующего сезона.

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Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
25 марта в 22:13
Интересно те кто против какие аргументы.
Нет ну если у Дзампарини спросить то там ясно.
beefs
beefs
25 марта в 21:29
правильно меньше будет попрыгунчиков...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
25 марта в 20:53
Спартаку в Бразилии делать нечего
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 марта в 20:52
Интересное решение, даже никогда об этом не задумывался.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 марта в 19:53
Очень интересное нововведение . Будет ли толк , вот в чем вопрос???
kde2mfbdu77q
kde2mfbdu77q
25 марта в 19:42
    ДСА
    ДСА
    25 марта в 19:27
    Офигеть, какие у них проблемы.
    Сантус
    Сантус
    25 марта в 19:16
    В Бразилии каждый дед на лавочке на пляже-тренер.Отсюда и возможность менять их за палку колбасы...)Может проблемы с колбасой у них?Через пару недель проверю..)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    25 марта в 18:43
    Смешные они...эти бразильцы...)))
    asraeil
    asraeil
    25 марта в 17:59
    Ну что ...за одно и составится рейтинг тренеров...
    Ironigor
    Ironigor
    25 марта в 17:59
    Палка о двух концах. Непонятно для кого и при каких обстоятельствах данное решение будет работать на пользу. В выигрыше могут оказаться и те и другие, в зависимости от ситуации. Хороший адвокат может тоже срубить бабла достаточно, исходя из контракта тренера и клуба. Для чего вообще это всё кто-то замутил ?!! Значит это всё таки кому-то надо !!! Будем делать посмотреть, что из этого получится. Но по моему ничего хорошего, кроме новых скандалов и интриг .
    Всем Добра !!!!!
    Всем
    shlomo
    shlomo
    25 марта в 17:51
    А в это решении что то есть положительное....и если себя оправдает, то стоит и нам призадуматься....
    swed27
    swed27
    25 марта в 17:51
    Интересная затея
    sv_1969
    sv_1969
    25 марта в 17:43
    Вот так вот...
    drug01
    drug01
    25 марта в 17:22
    Надо и нам это учесть
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    25 марта в 17:19
    Хороший лимит для проф непригодных тренеров!
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