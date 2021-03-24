Гендиректор «Рубина»: «Буду очень рад, если ФФП отменят»

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возможной отмене правил финансового фэйр-плей.
Буду очень рад, если фэйр-плей отменят. Его приняли, потому что Платини хотел засветиться и попасть в руководство УЕФА. В итоге он просто выработал мину. Все команды Восточной Европы вздохнут с облегчением. Забудем об этом, как страшный сон. Я двумя руками за отмену. Это только усложняет жизнь. Где вот сейчас Платини? Судят за коррупцию. Он принял тогда очень плохое решение.
УЕФА может создать новую систему финансового контроля, которая будет предусматривать большую свободу для клубов с точки зрения трат.
Также недавно Сайманов высказался о введении Fan ID в России.