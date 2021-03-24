Гендиректор «Рубина»: «Буду очень рад, если ФФП отменят»

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возможной отмене правил финансового фэйр-плей.

Буду очень рад, если фэйр-плей отменят. Его приняли, потому что Платини хотел засветиться и попасть в руководство УЕФА . В итоге он просто выработал мину. Все команды Восточной Европы вздохнут с облегчением. Забудем об этом, как страшный сон. Я двумя руками за отмену. Это только усложняет жизнь. Где вот сейчас Платини? Судят за коррупцию. Он принял тогда очень плохое решение.