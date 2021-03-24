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Гендиректор «Рубина»: «Буду очень рад, если ФФП отменят»

24 марта 2021, 19:22

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возможной отмене правил финансового фэйр-плей.

Буду очень рад, если фэйр-плей отменят. Его приняли, потому что Платини хотел засветиться и попасть в руководство УЕФА. В итоге он просто выработал мину. Все команды Восточной Европы вздохнут с облегчением. Забудем об этом, как страшный сон. Я двумя руками за отмену. Это только усложняет жизнь. Где вот сейчас Платини? Судят за коррупцию. Он принял тогда очень плохое решение.

УЕФА может создать новую систему финансового контроля, которая будет предусматривать большую свободу для клубов с точки зрения трат.

Также недавно Сайманов высказался о введении Fan ID в России.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
24 марта в 20:28
Богатеи типа МанСити его обойдут.
Союзник противников
Союзник противников
24 марта в 20:15
    Richard von Rammstein
    Richard von Rammstein
    24 марта в 20:03
    Намек на то, что Рубин начнет бешено тратится, как перед сезоном 2008?
    asraeil
    asraeil
    24 марта в 20:01
    Не нужно этого делать...будет только вред...
    mihaluch
    mihaluch
    24 марта в 20:01
    Кому-то эта система очень нравится.
    Q-J-G
    Q-J-G
    24 марта в 19:52
    Не придётся радоваться Гендиректору "Рубина"...
    sv_1969
    sv_1969
    24 марта в 19:36
    Пургу несет!
    Ironigor
    Ironigor
    24 марта в 19:28, ред.
    А что нового предлагает ??? И что, станет в Европе 5 10 супер пупер фин клубов ??? А остальные им будут мячи подавать в ЛЧ и ЛЕ .?!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    24 марта в 19:27
    Кому как понравится...
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