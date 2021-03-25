Колыванов: «Я бы не сказал, что Дзюба „корявенький“»

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов похвалил форварда сборной России Артёма Дзюбу.
Дзюба — красавчик. Он забивает за сборную очень много. Ему осталось всего три мяча, чтобы догнать Кержакова. Думаю, что в этом цикле он постарается побить этот рекорд, чего я ему и желаю.
Я бы не сказал, что Дзюба «корявенький». Он достаточно хорошо владеет мячом, принимает и сбрасывает. Посмотрите, сколько он голевых передач отдает! Для своего роста он очень координированный.
В 90% случаев он и сам не знает куда от него мяч отскочит...а уж про защитников и говорить нечего...
Статистика говорит о том что в РПЛ можно быть лучшим забивакой и без филигранного дриблинга...без неимоверной скорости и без пушечного удара...и без навыков пробивать одиннадцатиметровые удары...
Но это уже вопрос не к Дзюбе...а к не очень удачливым конкурентам из забивного цеха Лиги....
Хотя Соболев вскоре может превзойти Капитана сборной....
8 раз упал - 4 пенальти забил...и статистика растёт...
А вообще на общем фоне...какой то временный вакуум в наличии отличных нападающих из наших игроков...Чалов не блещет...Смолов как то слился...Кокорин без комментариев...и пр...
Раньше как то погуще было...Кержаков,Аршавин,Тихонов,Павлюченко..и пр...
А сейчас....полчемпионата лучший бомбардир - 36 летний полузащитник из Эквадора...)))
В 90% случаев он и сам не знает куда от него мяч отскочит...а уж про защитников и говорить нечего...
Статистика говорит о том что в РПЛ можно быть лучшим забивакой и без филигранного дриблинга...без неимоверной скорости и без пушечного удара...и без навыков пробивать одиннадцатиметровые удары...
Но это уже вопрос не к Дзюбе...а к не очень удачливым конкурентам из забивного цеха Лиги....
Хотя Соболев вскоре может превзойти Капитана сборной....
8 раз упал - 4 пенальти забил...и статистика растёт...
А вообще на общем фоне...какой то временный вакуум в наличии отличных нападающих из наших игроков...Чалов не блещет...Смолов как то слился...Кокорин без комментариев...и пр...
Раньше как то погуще было...Кержаков,Аршавин,Тихонов,Павлюченко..и пр...
А сейчас....полчемпионата лучший бомбардир - 36 летний полузащитник из Эквадора...)))