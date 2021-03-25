Колыванов: «Я бы не сказал, что Дзюба „корявенький“»

Бывший тренер «Уфы» похвалил форварда сборной России .

Дзюба — красавчик. Он забивает за сборную очень много. Ему осталось всего три мяча, чтобы догнать Кержакова. Думаю, что в этом цикле он постарается побить этот рекорд, чего я ему и желаю.

Я бы не сказал, что Дзюба «корявенький». Он достаточно хорошо владеет мячом, принимает и сбрасывает. Посмотрите, сколько он голевых передач отдает! Для своего роста он очень координированный.