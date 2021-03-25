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Колыванов: «Я бы не сказал, что Дзюба „корявенький“»

25 марта 2021, 20:25
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов похвалил форварда сборной России Артёма Дзюбу.

Дзюба — красавчик. Он забивает за сборную очень много. Ему осталось всего три мяча, чтобы догнать Кержакова. Думаю, что в этом цикле он постарается побить этот рекорд, чего я ему и желаю.

Я бы не сказал, что Дзюба «корявенький». Он достаточно хорошо владеет мячом, принимает и сбрасывает. Посмотрите, сколько он голевых передач отдает! Для своего роста он очень координированный.

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Все комментарии
galem72
galem72
26 марта в 10:53
"...я бы не сказал, что зюба корявенький..."

Интересно, а сколько стоит это "молчание" колыванова? ))
112910415
112910415
26 марта в 08:11
пусть забивает, пока может !
вот глянем на него в важных матчах - сегодня и дальше ...
морозз
морозз
25 марта в 23:39
И ногами и руками исключительно полезно работает, настоящий бомж...гордость Питера!
Rattlehead
Rattlehead
25 марта в 23:02
Все познается в сравнении
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Jeck Denielse (раскрыть)
25 марта в 22:16
Глянь наших ребят в сборной(21)!!!!!!!!!!!Уж они то по лучше будут того жк Дзюбы и Заболотного-это точно!!!!!!!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 марта в 21:41, ред.
Очень неприятный игрок для защитников соперников......
В 90% случаев он и сам не знает куда от него мяч отскочит...а уж про защитников и говорить нечего...
Статистика говорит о том что в РПЛ можно быть лучшим забивакой и без филигранного дриблинга...без неимоверной скорости и без пушечного удара...и без навыков пробивать одиннадцатиметровые удары...
Но это уже вопрос не к Дзюбе...а к не очень удачливым конкурентам из забивного цеха Лиги....
Хотя Соболев вскоре может превзойти Капитана сборной....
8 раз упал - 4 пенальти забил...и статистика растёт...

А вообще на общем фоне...какой то временный вакуум в наличии отличных нападающих из наших игроков...Чалов не блещет...Смолов как то слился...Кокорин без комментариев...и пр...
Раньше как то погуще было...Кержаков,Аршавин,Тихонов,Павлюченко..и пр...
А сейчас....полчемпионата лучший бомбардир - 36 летний полузащитник из Эквадора...)))
asraeil
asraeil
25 марта в 21:12
Ну забил....ну отдал....ну молодец..... и что...он за это получает денюжку и не малую....
Leha-ha50
Leha-ha50
25 марта в 21:05
Может тогда неказистый ??? Но это очень мягко сказано.
sv_1969
sv_1969
25 марта в 21:02
Какая то мания не хорошая с этим дрочуном....
mihaluch
mihaluch
25 марта в 20:43
Для кого-то он хорош для кого-то не очень.
Ironigor
Ironigor ответ ДАША Д (раскрыть)
25 марта в 20:41
А Канделаки думает по своему !!!)))☝😜
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 марта в 20:36
Дзюба - великий футболист. В каждой сборной должен быть свой Артем Дзюба:
ДАША Д
ДАША Д
25 марта в 20:32
На поле он приятнее выглядит, чем в кровати.
Трезвый повар
Трезвый повар
25 марта в 20:27
Я бы тоже не стал называть деревянного корявеньким. Он свои сучки хорошо умеет подставлять
beefs
beefs
25 марта в 20:26
ну обрисовал, смотри а то зазвездится и не установит рекорд...
Q-J-G
Q-J-G
25 марта в 20:26
Но повод об этом сказать есть, как минимум.
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