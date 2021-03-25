Первушин: «Герман и Еркин не оправдывались»

Наставник «Тамбова» прокомментировал скандал с участием футболистов команды, которых заподозрили в ставках на матчи.

Общался с ребятами, выразил позицию клуба. Наша позиция: будет неправильно, если до выяснения всех обстоятельств они продолжат тренироваться с командой. Объяснил, что их должны вызвать в РФС , а пока этого не случится, они освобождаются от тренировок. Они с пониманием отнеслись к ситуации. Герман и Еркин не оправдывались, ничего такого не было. Но на лицах видна растерянность.

Как отнеслись в коллективе? У нас новая команда… Если бы это был закалённый коллектив, то, наверное, было бы по-другому. Ребята приехали из разных команд: молодые кучкуются с молодыми, те, кто чуть постарше — отдельно. Конечно, ребята шушукаются, всё это неприятно. Да и нам эта ситуация тоже очень неприятна.