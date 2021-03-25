ГлавнаяНовости

Первушин: «Герман и Еркин не оправдывались»

25 марта 2021, 17:23

Наставник «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал скандал с участием футболистов команды, которых заподозрили в ставках на матчи.

Общался с ребятами, выразил позицию клуба. Наша позиция: будет неправильно, если до выяснения всех обстоятельств они продолжат тренироваться с командой. Объяснил, что их должны вызвать в РФС, а пока этого не случится, они освобождаются от тренировок. Они с пониманием отнеслись к ситуации. Герман и Еркин не оправдывались, ничего такого не было. Но на лицах видна растерянность.

Как отнеслись в коллективе? У нас новая команда… Если бы это был закалённый коллектив, то, наверное, было бы по-другому. Ребята приехали из разных команд: молодые кучкуются с молодыми, те, кто чуть постарше — отдельно. Конечно, ребята шушукаются, всё это неприятно. Да и нам эта ситуация тоже очень неприятна.

Все новости
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии0
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии1
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии8
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии7
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Василий Корнечук (раскрыть)
25 марта в 21:16
Этот клуб не должны были допускать как из-за отсутствия стадиона, так и по финансовым причинам. Это очевидно всем.
makkie
makkie
25 марта в 20:41
Короче, одни проблемы от Тамбова сейчас.
Спасибо Дюкову и Прядкину, а также властям региона - за то, что превратили клуб в посмешище, угрохав на это миллионы рублей!
berda2003
berda2003
25 марта в 20:38
платите зарплату и шушукаться не будут...
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 марта в 20:27
Развивайте тему. Только Тамбов должен снятся?
Василий Корнечук
Василий Корнечук
25 марта в 20:22
ау в этих футболистах сосредоточилось зло всего футбола?
steelhead
steelhead
25 марта в 20:06
В нашем футболе две проблемы: Герман и Еркин. Поняли, приняли.
Шуnя771
Шуnя771
25 марта в 19:48
Свободу Герману и Еркину!)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag ответ jobss (раскрыть)
25 марта в 18:49
Спасибо
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
25 марта в 18:42
Может и так... Правду знают только они.
beefs
beefs
25 марта в 18:14
поймали, плохие, а кого не поймали...
cska1948
cska1948 ответ STVA 1 (раскрыть)
25 марта в 18:13
Я думаю, что ЭТО заложено в хорактере человека. Ведь они ЗНАЛИ о проблемах с зарплатой в Тамбове, но пришли туда. А невыплата зарплаты всего лишь отговорка.
КЭТиК
КЭТиК
25 марта в 18:06
Пацаны денег подняли, все позавидовали.
Вoлхв
Вoлхв
25 марта в 17:54
Ну а что им теперь оправдываться....дело сделано...
jobss
jobss ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
25 марта в 17:53
сделано
SHMEL258
SHMEL258
25 марта в 17:53
Если окажется правдой, то должны ответить по закону и на молодость не нужно списывать. Все прекрасно понимают, что можно, а чего нельзя. Но и раньше времени нельзя их обвинять.
mihaluch
mihaluch
25 марта в 17:42
Они даже не оправдываются.
STVA 1
STVA 1
25 марта в 17:41
Платили бы деньги как положено, не думаю что случилось бы это!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
25 марта в 17:40, ред.
На всякий случай продублирую заявку как положено: Прошу добавить очки за вчерашний день.
За адекватность
За адекватность
25 марта в 17:35
"Но на лицах видна растерянность."
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 марта в 17:32
А по большому счету это результат той комедии, что устроили РФС и РПЛ ( Дюков и Прядкин) вместо того, чтобы снять Тамбов с розыгрыша, а лучше вообще не допускать было прошлым летом из-за всех проблем. А вместо этого логичного шага вышел такой конфуз.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 марта в 17:25
Устроят показательный суд...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100