Бизоза — о России: «Люди здесь безумно добрые»

Защитник «Уфы» рад, что оказался в России.

Я был поражен, что люди здесь безумно добрые. У европейцев другие стереотипы о русских. Но я столкнулся с тем, что у всех окружающих большое сердце. Я не думал, что меня здесь так тепло встретят. А, вот что еще удивило: такос! Ребята, у вас в стране нет такос? Как вы вообще живете без них? (смеется)

Я только переехал в свою квартиру в Уфе, поэтому обычно ужинаю в ресторанах. И я до сих пор не могу найти нигде мое любимое мексиканское блюдо. Видимо, мне действительно придется заказать его в Интернете. Но надо сказать, что в Уфе очень вкусно готовят. Мне здесь безумно нравятся суши и салат из креветок. Прямо супер!