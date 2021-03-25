ГлавнаяНовости

Бизоза — о России: «Люди здесь безумно добрые»

25 марта 2021, 19:09

Защитник «Уфы» Парфе Бизоза рад, что оказался в России.

Я был поражен, что люди здесь безумно добрые. У европейцев другие стереотипы о русских. Но я столкнулся с тем, что у всех окружающих большое сердце. Я не думал, что меня здесь так тепло встретят. А, вот что еще удивило: такос! Ребята, у вас в стране нет такос? Как вы вообще живете без них? (смеется)

Я только переехал в свою квартиру в Уфе, поэтому обычно ужинаю в ресторанах. И я до сих пор не могу найти нигде мое любимое мексиканское блюдо. Видимо, мне действительно придется заказать его в Интернете. Но надо сказать, что в Уфе очень вкусно готовят. Мне здесь безумно нравятся суши и салат из креветок. Прямо супер!

Все новости
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии0
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии1
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии8
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии7
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
jobss
jobss ответ Jeck Denielse (раскрыть)
26 марта в 16:22
/
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
25 марта в 23:38
Это мы перед иностранцами такие .Очень любим когда нас хвалят , аж слюни пускаем ! Но своих готовы заживо закопать за мелкие проступки . Этой зимой ,поздно ночью, припарковал своё авто у соседнего дома и ,видимо ,занял чьё-то "законное" место . На утро вместо записки на лобовом стекле получил проколы всех четырёх шин ,от своих ,от русских !!! Выследил этого г.....внюка и .........простил ! Пусть Господь с ним разбирается ! А так руки чесались ему зимой лобовуху вынести к ни тебе ни матери ..!!! )))))))))))) Да ,русские -люди с большим сердцем и дооообрыыыые !!! )))
berda2003
berda2003
25 марта в 22:33
Парфе Бизоза: "...безумно нравятся суши и салат из креветок." - настоящая башкирская еда!!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ cska1948 (раскрыть)
25 марта в 20:52
Донар у нас он называется)
SHMEL258
SHMEL258
25 марта в 20:50
Хорошо, что на его пути встречаются только добрые люди...Счастливчик.
mortid
mortid
25 марта в 20:40
Плохо чувачок знает Россию. Здесь не работает возлюби ближнего, здесь работает забей нахер битой ближнего, за то что парковку занял, при чём общую.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ волгодон 2 (раскрыть)
25 марта в 20:38
Про Африку 100% факт, что негритянки любят белых мужчин
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
25 марта в 20:37
Пусть в автобусе рано утром проедет, или в очереди в поликлинику постоит
КЭТиК
КЭТиК
25 марта в 20:22
Его бы слова да Байдену в ж...у.
cska1948
cska1948
25 марта в 20:17
Парень, ты ещё гречневую кашу не ел! Попробуешь и забудешь про свой такос! Хотя понятия не имею ЧТО ЭТО!
asraeil
asraeil
25 марта в 20:08
Ну все еще впереди....и не то будешь кушать...:))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 марта в 19:57, ред.
Лукавит...Бизоза...
Есть у нас свой такос...
Даже специальные палатки для игроков РПЛ...)))
Бубнин
Бубнин
25 марта в 19:51, ред.
Ресторанные суши и салат из креветок -любимые блюда уфимцев!
neukomm
neukomm ответ Futurista (раскрыть)
25 марта в 19:32
Пф, конечно)). В Белой и не такое можно выловить
Q-J-G
Q-J-G
25 марта в 19:20
Главное, чтобы не забыл об этом, когда уедешь из России, и не забыл об этом рассказать там, куда уедешь...
волгодон 2
волгодон 2
25 марта в 19:20
в последнее время стали хмурее и злее
,не был в африке,может в сравнении с ними и более открытые
jobss
jobss ответ beefs (раскрыть)
25 марта в 19:17, ред.
видел, добавил очки обеим командам
Futurista
Futurista
25 марта в 19:17
Как же как же...знаменитые уфимские креветки)...
beefs
beefs ответ beefs (раскрыть)
25 марта в 19:15
спасибо, есть, только у меня есть еще команда РПЛ-мр, она тоже вчера играла...
Djebrael
Djebrael
25 марта в 19:12
Ну....ты еще водочку не пробовал с соленым огурчиком....:))))
beefs
beefs
25 марта в 19:10
а пельмени ты ел?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100