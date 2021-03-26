«Давайте назовём это „8-1-1“». Уткин — о схеме сборной в матче с Мальтой

Известный блогер Василий Уткин высказался об игре сборной России в матче 1-го тура квалификации ЧМ -2022 с Мальтой (3:1).

Хотелось бы сосредоточиться на содержании игры, хотя бы на его тактическом построении. Как его изображать? Было изображено «4-3-3». У вас сложилось впечатление, что сборная России играла в три нападающих? Может, это потому, что одним нападающим был Далер Кузяев, а другим — Алексей Ионов. С мячом, возможно, сборная и располагалась на поле «4-3-3», но только мяч терялся, и в этом был весь смысл использования в качестве вингеров таких футболистов, как Кузяев и Ионов.

Они немедленно опускались глубже, и получалась та самая прекрасная схема: две линии по четыре футболиста — полузащита и оборона, выше их Головин — свободный художник, а ещё выше — Дзюба, потому что, чтобы быть свободным художником, нужно, чтобы всегда был хотя бы один гарантированный пас вперёд.

Давайте назовём это «8-1-1». Это тоже будет вполне корректным изображением. В конце концов, без мяча сборная России провела несущественно меньше времени, чем с мячом.