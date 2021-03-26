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«Давайте назовём это „8-1-1“». Уткин — о схеме сборной в матче с Мальтой

26 марта 2021, 11:26
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный блогер Василий Уткин высказался об игре сборной России в матче 1-го тура квалификации ЧМ-2022 с Мальтой (3:1).

Хотелось бы сосредоточиться на содержании игры, хотя бы на его тактическом построении. Как его изображать? Было изображено «4-3-3». У вас сложилось впечатление, что сборная России играла в три нападающих? Может, это потому, что одним нападающим был Далер Кузяев, а другим — Алексей Ионов. С мячом, возможно, сборная и располагалась на поле «4-3-3», но только мяч терялся, и в этом был весь смысл использования в качестве вингеров таких футболистов, как Кузяев и Ионов.

Они немедленно опускались глубже, и получалась та самая прекрасная схема: две линии по четыре футболиста — полузащита и оборона, выше их Головин — свободный художник, а ещё выше — Дзюба, потому что, чтобы быть свободным художником, нужно, чтобы всегда был хотя бы один гарантированный пас вперёд.

Давайте назовём это «8-1-1». Это тоже будет вполне корректным изображением. В конце концов, без мяча сборная России провела несущественно меньше времени, чем с мячом.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 марта в 00:46
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
26 марта в 22:59
Надо Стасу придумать новую расстановку в матче против Словении.И порвать наконец то эту команду.
Санчо Панса
Санчо Панса
26 марта в 17:42
Ох уж этот Вася) Всегда имеет собственное, и порой, не самое объективное мнение. Оставайся при своем, Уткин!
kind pennywise
kind pennywise
26 марта в 17:34
Я мыслю объективно. Если мы не можем уверенно обыграть Мальту, то о каком выходе на чемпионат мира идет речь? Первое место будет просто за счастье, второе это уже отличныц результат. Скорее всего наши займут либо 3, либо 4 место в группе.
phantom-k
phantom-k
26 марта в 16:45
да как это не назови, это останется сборная стасиков. Ионов, Семенов, Жиров, Нойште... кхм... как его там. В этом проблема а не в расположении футболистов на поле.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
26 марта в 16:36
В каждой шутке есть доля шутки...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Palex (раскрыть)
26 марта в 15:59
Вы забываете об одном: наша сборная не настолько сильна, чтобы "выйти, забить к десятой минуте пару-тройку мячей". Самое главное - выиграли, а непосредственно об игре нужно забыть, тем более что матч был первым после большого перерыва, многие ребята друг с другом ранее не играли, поэтому и были на их пути в этом матче канавы и ухабы. Только следующий матч покажет возможности нашей сборной.
Palex
Palex ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
26 марта в 15:46
Таким соперникам, вообще не надо давать никаких возможнстей. Вышли, забили к десятой минуте, пару- тройку мячей, как Германия Исландии и готовьтесь к следующему сопернику.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
26 марта в 15:41, ред.
Г-н Уткин, вы умница ! Так грамотно всё разложили по полочкам ( правда по своим ), что хотелось бы поверить в ваш анализ. Но только поверить, так как, зная вас, уверен, что вы провели свой разбор игры только с одной целью - чтобы пользователи обратили на вас внимание. Потому что схемы, которые вы привели, условны и никакого отношения непосредственно к игре не имеют. Их можно изобразить как угодно, хоть 3-2-5, хоть 1-8-1, но играть футболисты будут исходя из складывающейся на поле ситуации и возможностей соперника. И вы об этом прекрасно знаете.
swed27
swed27
26 марта в 15:12
Уткин на своей волне
Garrincha58
Garrincha58
26 марта в 14:33
это тактика черчесосемаковская называется бей беги а там как получится
112910415
112910415
26 марта в 13:27
Василий, как обычно, точен и афористичен
David Young
David Young ответ волгодон 2 (раскрыть)
26 марта в 13:21
.
волгодон 2
волгодон 2 ответ LOpp (раскрыть)
26 марта в 13:18
Исполинская осина среди липовой рощи.
witynchik
witynchik
26 марта в 13:01
Все правильно сказал, по факту, не в бровь, а в глаз
Ozabot
Ozabot
26 марта в 12:51
Тотальный футбол для бедных
Остапчук 67
Остапчук 67
26 марта в 12:49
Схемы просто нет.
Шуnя771
Шуnя771
26 марта в 12:45
Со Словенией будут играть 10+1??))
Wolverhampton
Wolverhampton
26 марта в 12:43
Умеет же!
Новый Рубин
Новый Рубин
26 марта в 12:42
Во всем мире играют в футбол , Черчесв в регби !
LOpp
LOpp
26 марта в 12:31
8 - 1 - наконечник
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 марта в 12:09, ред.
Черчесов является в высшей схеме консерватором и будет эксплуатировать схемы игры, принесшие ему ранее относительный успех, и проверенный состав, пока его не научится обыгрывать даже сборная Мальты. А пока страх за итоговый результат и боязнь потерять премиальные побеждают стремление опробовать современные атакующие модели.
ДАША Д
ДАША Д
26 марта в 12:08
Ближайший матч со Словенией все расставит по своим местам.
Roman73
Roman73
26 марта в 11:56, ред.
Те три очка, которые не пахнут.
Союзник противников
Союзник противников
26 марта в 11:54
Чего наговорил-хорошего,или критического,-сразу не поймёшь.
И позор потомку рабовладельцев господину судье Левникову,вставшему перед матчем на колено и лизнувшего зад "прогрессивному международному общаку"!Интересно,это ему Митрофан МедвеДюком шепнул на ухо,или он собрался в дальнейшем в оппозицию,а затем на ПМЖ за кордон???
морозз
морозз
26 марта в 11:41
Саламыч, была бы его воля, вообще сторонник схемы 10 в воротах и один у ворот...таково кредо вратаря, ставшего по воле случая тренером сборной! Стыдно за такую игру, поэтому и смеются над нами в полный рост и не скрывая этого!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 марта в 11:34
Снова эта утка изображает умника, ждём реакции черчеса.
STVA 1
STVA 1
26 марта в 11:33
Вася новые схемы осваивает)
Трезвый повар
Трезвый повар
26 марта в 11:33, ред.
Когда сборной руководит упрямец мнящий себя хорошим тренером, то разнообразия в тактике и схемах игры мы никогда не увидим
beefs
beefs
26 марта в 11:31
да это такая новая схема, это же революция...
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