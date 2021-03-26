Отец Адуева: «К Амиру был интерес со стороны „Зенита“, „Спартака“ и ЦСКА»

Адам Адуев, отец полузащитника «Ахмата» , рассказал, что к сыну проявляли интерес клубы Российской Премьер-Лиги.

Первое конкретное предложение было из «Ахмата». К нам приезжал Руслан Газзаев, официально пригласил. Это было еще в 2017 году, то есть они давно вели Амира.