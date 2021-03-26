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Отец Адуева: «К Амиру был интерес со стороны „Зенита“, „Спартака“ и ЦСКА»

26 марта 2021, 10:38

Адам Адуев, отец полузащитника «Ахмата» Амира Адуева, рассказал, что к сыну проявляли интерес клубы Российской Премьер-Лиги.

Первое конкретное предложение было из «Ахмата». К нам приезжал Руслан Газзаев, официально пригласил. Это было еще в 2017 году, то есть они давно вели Амира.

Потом звонили многие агенты из России. Говорили, что есть интерес «Зенита», «Спартака», ЦСКА, затем уже была заинтересованность «Урала» и других. Мы решили, что не будем совершать переход, посмотрим, как пойдут дела в «Монпелье». Амир играл товарищеские матчи за основу, ездил в США на предсезонный турнир, играл против «Вильярреала», но в официальных встречах его так и не выпустили. Был хороший шанс в матче с «Марселем», он уже готовился, но арбитр дал финальный свисток. Обидно. Он был без игровой практики, нам это надоело, понимали, что нужно играть для роста.

Адуев подписал контракт с «Ахматом» в октябре 2020 года.

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Шуnя771
Шуnя771
26 марта в 13:17
Чем всё это закончилось?)
memphis
memphis
26 марта в 12:55
Звонили из Барсы, но села батарейка
antant1
antant1
26 марта в 11:30
"Был хороший шанс в матче с «Марселем», он уже готовился, но арбитр дал финальный свисток" ))))
Djebrael
Djebrael
26 марта в 11:08
Да уж....есть судьба, а есть не судьба....:(((
нечитайло
нечитайло
26 марта в 10:57
Все упустил
Ironigor
Ironigor
26 марта в 10:55
Вот это история.
mihaluch
mihaluch
26 марта в 10:45
Побегал побегал и снова в Ахмат.
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