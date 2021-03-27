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«Барселона» намерена подписать 17-летнего вингера «Валенсии» Бланко

27 марта 2021, 09:25

«Барселона» готова сделать предложение «Валенсии» по трансферу вингера Фабио Бланко, сообщает Diario Sport.

Контракт 17-летнего игрока с «летучими мышами» истекает этим летом, о новом соглашении с клубом Бланко не договорился. По информации источника, новый спортивный директор «Барсы» Матеу Алемани готов сделать предложение по переходу футболиста.

Фабио, получивший прозвище «новый Ферран Торрес», играет на постоянной основе в «Валенсии» U19.

Ранее появлялась информация, что «Барса» договорилась о переходе с двумя футболистами.

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КЭТиК
КЭТиК
27 марта в 09:58
Пока дёшево, надо брать.
Вoлхв
Вoлхв
27 марта в 09:41
Курс на омоложение взят...
Q-J-G
Q-J-G
27 марта в 09:27
Удачи Бланко в "Барселоне", если подпишут...
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