Президент Мексиканской лиги не исключает приезд Роналду или Месси

Президент Мексиканской лиги Микель Арриола высказался о возможном слиянии чемпионата Мексики с MLS и отметил, что в будущем состав местных клубов могут пополнить Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Если бы мы объединились с MLS, то стали бы одной из лучших лиг мира.
Следующим шагом для нас будет приход Месси или Криштиану Роналду — сюда либо в Соединённые Штаты, возможно, на заключительном этапе их карьеры.
Ранее стало известно условие, при котором Роналду согласится остаться в «Ювентусе» на следующий сезон.
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