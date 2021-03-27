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Президент Мексиканской лиги не исключает приезд Роналду или Месси

27 марта 2021, 05:23

Президент Мексиканской лиги Микель Арриола высказался о возможном слиянии чемпионата Мексики с MLS и отметил, что в будущем состав местных клубов могут пополнить Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Если бы мы объединились с MLS, то стали бы одной из лучших лиг мира.

Следующим шагом для нас будет приход Месси или Криштиану Роналду — сюда либо в Соединённые Штаты, возможно, на заключительном этапе их карьеры.

Ранее стало известно условие, при котором Роналду согласится остаться в «Ювентусе» на следующий сезон.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
27 марта в 10:06
Ахах) Хочешь в США? Зачем рыть тоннели под стеной Трампа, сделай вид, что ты футболист и просто не возвращайся домой с выездных матчей.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 марта в 08:46
Человек мечтатель!
Djebrael
Djebrael
27 марта в 07:50
Дааа....похоже он не только текилу литрами пьет, но и что то курит....
ДАША Д
ДАША Д
27 марта в 07:49
В Мексике не потянут их запросы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 марта в 07:44
Неужели в Мексике много денег?
ermak6848
ermak6848
27 марта в 07:32
Футбольный круиз - шоу.
Золотой парашют перед спортивной пенсии..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 марта в 06:39
Гнм может и приедет а у Рона и в Европе дел полно.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
27 марта в 05:55
Предвыборная агитация. Заметно что хочет стать хочет стать президентом объединённой лиги.
beefs
beefs
27 марта в 05:30
Карлик и Рон уже увядают...
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