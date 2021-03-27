Президент Мексиканской лиги не исключает приезд Роналду или Месси

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27 марта 2021, 05:23

Президент Мексиканской лиги Микель Арриола высказался о возможном слиянии чемпионата Мексики с MLS и отметил, что в будущем состав местных клубов могут пополнить и .

Если бы мы объединились с MLS , то стали бы одной из лучших лиг мира. Следующим шагом для нас будет приход Месси или Криштиану Роналду — сюда либо в Соединённые Штаты, возможно, на заключительном этапе их карьеры.

Ранее стало известно условие, при котором Роналду согласится остаться в «Ювентусе» на следующий сезон.