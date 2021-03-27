МЮ намерен продлить контракт с Лингардом. «Вест Хэм» хочет выкупить игрока

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27 марта 2021, 07:50

«Манчестер Юнайтед» собирается предложить новый контракт полузащитнику , на правах аренды выступающему за «Вест Хэм».

Текущее соглашение Лингарда с МЮ истекает летом 2021 года, и «красные дьяволы» готовы продлить контракт ещё на 3 года, информирует источник.

Отмечается, что «Вест Хэм» рассчитывает выкупить 28-летнего англичанина за сумму от 15 до 20 млн фунтов. Однако МЮ , скорее всего, будет требовать от «молотобойцев» более щедрого предложения.

Напомним, в 7 матчах за «Вест Хэм» Лингард забил 5 мячей — столько же, сколько за 2 сезона в «Манчестер Юнайтед».