ГлавнаяНовости

МЮ намерен продлить контракт с Лингардом. «Вест Хэм» хочет выкупить игрока

27 марта 2021, 07:50

«Манчестер Юнайтед» собирается предложить новый контракт полузащитнику Джесси Лингарду, на правах аренды выступающему за «Вест Хэм».

Текущее соглашение Лингарда с МЮ истекает летом 2021 года, и «красные дьяволы» готовы продлить контракт ещё на 3 года, информирует источник.

Отмечается, что «Вест Хэм» рассчитывает выкупить 28-летнего англичанина за сумму от 15 до 20 млн фунтов. Однако МЮ, скорее всего, будет требовать от «молотобойцев» более щедрого предложения.

Напомним, в 7 матчах за «Вест Хэм» Лингард забил 5 мячей — столько же, сколько за 2 сезона в «Манчестер Юнайтед».

Все новости
Слухи«Атлетико» стал ещё одним претендентом на Влаховича
Сегодня, 10:42 Комментарии1
Слухи«Аталанта» интересуется 20-летним талантом из «Брюгге»
Сегодня, 10:42 Комментарии1
СлухиРайола озвучил условия, при которых Холанд перейдёт в «Барселону»
Сегодня, 10:12 Комментарии18
Слухи«Ювентус» не будет продлевать аренду Мораты
Сегодня, 09:53 Комментарии6
СлухиСерхио Ромеро близок к переходу в «Бока Хуниорс»
Сегодня, 09:20 Комментарии2
Слухи«Лион» и «Интер» поспорят за подписание защитника «Бетиса» Манди
Сегодня, 00:31 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
27 марта в 12:49
Надо продавать, основа в МЮ не светит, зато деньги от продажи получим. Да и самому Лингарду лучше играть в Вест Хэме.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
27 марта в 09:55
Только не подеритесь за него. Пока он имеет хоть какую-то цену, надо сплавлять.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
27 марта в 09:45
Мю лучше хорошего игрока у себя в запасе сгноит, чем конкуренту отдаст.
beefs
beefs
27 марта в 08:20
рынок есть рынок...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 марта в 08:09
Можно ещё раз попробовать в МЮ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 марта в 07:55
Значит толковый игрок...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100