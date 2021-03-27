«Ньюкасл» готов приобрести защитника «Селтика» Аэра

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27 марта 2021, 12:13

«Ньюкасл» готов сделать предложение по трансферу защитника «Селтика» в размере 8 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.

Контракт норвежского футболиста с «Селтиком» истекает летом 2022 года, это означает, что клуб может быть вынужден продать 22-летнего игрока этим летом, чтобы не отпустить его бесплатно в следующем году.

По информации источника, «Ньюкасл» уже давно следит за Аэром, но в клубе признают, что любой шаг зависит от положения команды в чемпионате — «сороки» борятся за выживание в АПЛ .

Ранее появлялась информация, что игроком интересуются «Лестер» и «Милан».