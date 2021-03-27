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«Ньюкасл» готов приобрести защитника «Селтика» Аэра

27 марта 2021, 12:13

«Ньюкасл» готов сделать предложение по трансферу защитника «Селтика» Кристофера Аэра в размере 8 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.

Контракт норвежского футболиста с «Селтиком» истекает летом 2022 года, это означает, что клуб может быть вынужден продать 22-летнего игрока этим летом, чтобы не отпустить его бесплатно в следующем году.

По информации источника, «Ньюкасл» уже давно следит за Аэром, но в клубе признают, что любой шаг зависит от положения команды в чемпионате — «сороки» борятся за выживание в АПЛ.

Ранее появлялась информация, что игроком интересуются «Лестер» и «Милан».

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David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
27 марта в 13:05
Наверное хочется играть в более сильной лиге, а Английская Премьер-Лига является одной из сильнейших в мире. Да и клубы выиграют от этого, хотя Селтик, конечно, потеряет ценного игрока, но лучше так чем отпускать задаром.
shlomo
shlomo
27 марта в 12:18
А чем же он Селтику не угодил то...
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