ГлавнаяНовости

«Реал» может продать Эдегора. Зидан считает, что игрок не нужен команде

27 марта 2021, 11:32

Полузащитник Мартин Эдегор может остаться в «Арсенале» на постоянной основе, сообщает Football Insider.

Источник утверждает, что норвежский футболист, выступающий за «канониров» на правах аренды из «Реала», не нужен мадридскому клубу. На решении продать игрока настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. По информации источника, Эдегору будет позволено покинуть клуб этим летом, если французский специалист сохранит свою работу.

Недавно Эдегор получил травму в матче со сборной Гибралтара.

Все новости
Слухи«Атлетико» стал ещё одним претендентом на Влаховича
Сегодня, 10:42 Комментарии1
Слухи«Аталанта» интересуется 20-летним талантом из «Брюгге»
Сегодня, 10:42 Комментарии1
СлухиРайола озвучил условия, при которых Холанд перейдёт в «Барселону»
Сегодня, 10:12 Комментарии18
Слухи«Ювентус» не будет продлевать аренду Мораты
Сегодня, 09:53 Комментарии6
СлухиСерхио Ромеро близок к переходу в «Бока Хуниорс»
Сегодня, 09:20 Комментарии2
Слухи«Лион» и «Интер» поспорят за подписание защитника «Бетиса» Манди
Сегодня, 00:31 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
3ton
3ton ответ allemz (раскрыть)
27 марта в 15:58
Пусть тренирует )))
Это второй Бенитес))
Может потом болельщики Реала поймут , что он тренер мёртвый и добился успехов за счёт ошибок судей и индивидуальных качеств игроков ))
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
27 марта в 14:24
при Зидане у молодых нет будущего в этом клубе
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
27 марта в 13:38
Лямов за 50-60 можно продать. Тогда не обидно будет терять талант. Просто не получается пока в Реале ничего у него.
Wolverhampton
Wolverhampton
27 марта в 12:46
Хозяин барин!
allemz
allemz
27 марта в 12:15
Когда же до самого Переса дойдет, что сам Зидан не нужен команде))
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
27 марта в 12:12
Легко причем))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 марта в 12:03
Зидан упорно гнёт свою политику...
shlomo
shlomo ответ STVA 1 (раскрыть)
27 марта в 11:58
Наверное проще одного тренера сменить, чем кучу игроков...:)))))
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
27 марта в 11:49
Вот именно что ТО...Команду целую можно наверное собрать тех , от которых он отказался!
Q-J-G
Q-J-G
27 марта в 11:38
Мнение тренера, имеет решающее значение в судьбе игрока...

И только Гарет Бейл сам "кузнец своего счастья",
И только лично его мнение играет роль в его "футбольной судьбе".
Нравится это кому-то или нет...
shlomo
shlomo
27 марта в 11:37
Ну если тренер так считает, то.....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100