«Реал» может продать Эдегора. Зидан считает, что игрок не нужен команде

Полузащитник Мартин Эдегор может остаться в «Арсенале» на постоянной основе, сообщает Football Insider.
Источник утверждает, что норвежский футболист, выступающий за «канониров» на правах аренды из «Реала», не нужен мадридскому клубу. На решении продать игрока настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. По информации источника, Эдегору будет позволено покинуть клуб этим летом, если французский специалист сохранит свою работу.
Недавно Эдегор получил травму в матче со сборной Гибралтара.
Это второй Бенитес))
Может потом болельщики Реала поймут , что он тренер мёртвый и добился успехов за счёт ошибок судей и индивидуальных качеств игроков ))
Это второй Бенитес))
Может потом болельщики Реала поймут , что он тренер мёртвый и добился успехов за счёт ошибок судей и индивидуальных качеств игроков ))
И только Гарет Бейл сам "кузнец своего счастья",
И только лично его мнение играет роль в его "футбольной судьбе".
Нравится это кому-то или нет...
И только Гарет Бейл сам "кузнец своего счастья",
И только лично его мнение играет роль в его "футбольной судьбе".
Нравится это кому-то или нет...