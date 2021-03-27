«Реал» может продать Эдегора. Зидан считает, что игрок не нужен команде

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27 марта 2021, 11:32

Полузащитник может остаться в «Арсенале» на постоянной основе, сообщает Football Insider.

Источник утверждает, что норвежский футболист, выступающий за «канониров» на правах аренды из «Реала», не нужен мадридскому клубу. На решении продать игрока настаивает главный тренер «сливочных» . По информации источника, Эдегору будет позволено покинуть клуб этим летом, если французский специалист сохранит свою работу.

Недавно Эдегор получил травму в матче со сборной Гибралтара.