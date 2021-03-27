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Клинсманн: «Лукаку входит в пятёрку лучших форвардов Европы»

27 марта 2021, 14:39

Бывший нападающий «Интера» и экс-тренер сборной Германии Юрген Клинсманн высоко отозвался об уровне игры форварда «нерадзурри» Ромелу Лукаку.

Говорю как нападающий: сейчас Лукаку входит в пятерку лучших форвардов Европы. Ему не повезло, что он не обладает техникой как у Месси, но в матчах он отдает всего себя полностью в плане скорости, физики, решительности, характера.

В команде все работает так: есть те, кто берет, и те, кто отдает. Лукаку отдает. Он дает своим партнерам больше, чем получает от них, он лидер. Лукаку стягивает внимание на себя и освобождает пространство для других.

В нынешнем сезоне Лукаку сыграл в 26 матчах Серии А, забил 19 голов и отдал 8 результативных передач.

Лукаку был признан лучшим игроком Серии А по итогам февраля.

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рус фан
рус фан
28 марта в 00:31
Согласен с Клинси и как болел Реала хотел бы перехода Лукаку к нам в команду.
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
27 марта в 18:35
Разве что по автоголам в финалах ЛЕ, аха-ха
ДАША Д
ДАША Д
27 марта в 15:30
Показатели у него реально хорошие.
Zak11
Zak11
27 марта в 14:59
Биг Ром забивная машина. Он один из лучших
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 марта в 14:45
Ну уж загнул...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
27 марта в 14:44
Согласен.Тут без комментариев
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