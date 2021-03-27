Клинсманн: «Лукаку входит в пятёрку лучших форвардов Европы»

Бывший нападающий «Интера» и экс-тренер сборной Германии высоко отозвался об уровне игры форварда «нерадзурри» .

Говорю как нападающий: сейчас Лукаку входит в пятерку лучших форвардов Европы. Ему не повезло, что он не обладает техникой как у Месси, но в матчах он отдает всего себя полностью в плане скорости, физики, решительности, характера.

В команде все работает так: есть те, кто берет, и те, кто отдает. Лукаку отдает. Он дает своим партнерам больше, чем получает от них, он лидер. Лукаку стягивает внимание на себя и освобождает пространство для других.