Пьянич: «Хочу выиграть с „Барселоной“ Лигу чемпионов»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич прокомментировал слухи о своем возможном уходе из каталонского клуба.
Я не собираюсь покидать «Барселону» в ближайшее время. Хочу выиграть с клубом Лигу чемпионов.
Хочу попросить Кумана, чтобы он дал мне две или три игры, чтобы я смог показать свой уровень. В любом случае я собираюсь продолжать работать во всю мощь.
Напомним, что Пьянич присоединился к «Барселоне» в сентябре 2020 года.
пока Барсе ЛЧ не светит,есть более достойные
пока Барсе ЛЧ не светит,есть более достойные