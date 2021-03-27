Пьянич: «Хочу выиграть с „Барселоной“ Лигу чемпионов»

Полузащитник «Барселоны» прокомментировал слухи о своем возможном уходе из каталонского клуба.

Я не собираюсь покидать «Барселону» в ближайшее время. Хочу выиграть с клубом Лигу чемпионов.

Хочу попросить Кумана, чтобы он дал мне две или три игры, чтобы я смог показать свой уровень. В любом случае я собираюсь продолжать работать во всю мощь.