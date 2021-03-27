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Пьянич: «Хочу выиграть с „Барселоной“ Лигу чемпионов»

27 марта 2021, 11:08

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич прокомментировал слухи о своем возможном уходе из каталонского клуба.

Я не собираюсь покидать «Барселону» в ближайшее время. Хочу выиграть с клубом Лигу чемпионов.

Хочу попросить Кумана, чтобы он дал мне две или три игры, чтобы я смог показать свой уровень. В любом случае я собираюсь продолжать работать во всю мощь.

Напомним, что Пьянич присоединился к «Барселоне» в сентябре 2020 года.

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Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
27 марта в 14:02
Скорее получишь ещё один разгром в плейоф))
mortid
mortid
27 марта в 12:50
Мечта боснийца так и останется несбыточной.
ошалевший
ошалевший ответ Qatar Airways (раскрыть)
27 марта в 12:08
добавлю,что у него был пункт в контракте о бонусах за победу в лч и он её выиграл,воткнув 2 банки барсе самой же,отдать в аренду и ещё заплатить за это ливеру,что тот их же и добил,умы в барсе сидят знатные конечно,сколько же он им убытков принёс
Gahi
Gahi
27 марта в 12:01
Вроде Пьянич не пьяный, но рассуждает как не трезвый, было время проявить себя раз не убедил, то насильно мил не будешь. Нужно думать где лучше дальше продолжать играть, а не умолять чтобы тебя оставили. Удачи
Qatar Airways
Qatar Airways
27 марта в 11:31
Один уже перешёл в Барселону за Лигой Чемпионов. И таки выиграл её...в аренде в Баварии.

1bear
1bear
27 марта в 11:14
...хотеть не вредно...
пока Барсе ЛЧ не светит,есть более достойные
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