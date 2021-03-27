Попович — о сборной Словении: «Мы умеем обыгрывать сильные сборные»

Полузащитник сборной Словении , выступавший за «Крылья Советов» и «Оренбург», поделился мыслями о сильных сторонах национальной команды в преддверии матча 2-го тура квалификации ЧМ -2022 года со сборной России.

В последнее время она обновилась, появились молодые игроки — например, Санди Ловрич, забивший победный мяч хорватам. Но главное, что остались лидеры — лучший, на мой взгляд, вратарь мира Ян Облак и суперзвезда Серии А Йосип Иличич. При этом все свои главные победы мы одерживали как команда. Благодаря сплоченности и характеру. У нас маленькая страна, немного футболистов, но мы умеем обыгрывать сильные сборные за счет коллективной слаженной работы.