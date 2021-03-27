ГлавнаяНовости

Попович — о сборной Словении: «Мы умеем обыгрывать сильные сборные»

27 марта 2021, 10:09
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Полузащитник сборной Словении Денис Попович, выступавший за «Крылья Советов» и «Оренбург», поделился мыслями о сильных сторонах национальной команды в преддверии матча 2-го тура квалификации ЧМ-2022 года со сборной России.

В последнее время она обновилась, появились молодые игроки — например, Санди Ловрич, забивший победный мяч хорватам. Но главное, что остались лидеры — лучший, на мой взгляд, вратарь мира Ян Облак и суперзвезда Серии А Йосип Иличич. При этом все свои главные победы мы одерживали как команда. Благодаря сплоченности и характеру. У нас маленькая страна, немного футболистов, но мы умеем обыгрывать сильные сборные за счет коллективной слаженной работы.

Все новости
Гвардиола: «УЕФА и ФИФА убивают игроков»
Сегодня, 11:01 Комментарии7
Моуриньо высказался о возможном уходе Кейна из «Тоттенхэма»
Вчера, 17:20 Комментарии6
Бывший игрок «Барсы» и ПСЖ сравнил Неймара с Роналдиньо
Вчера, 16:27 Комментарии12
Куман: «Делаем всё возможное, чтобы Месси остался в „Барселоне“»
Вчера, 15:38 Комментарии8
Мбаппе: «Отсутствие Левандовски — хорошая новость для ПСЖ»
Вчера, 14:30 Комментарии3
Бывший защитник «Барсы» Матье назвал Диего Косту самым сложным соперником
Вчера, 13:39 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
minai
minai
27 марта в 11:05
Ну если они умеют обыгрывать сильные сборные, то уж с нашей-то у них и подавно проблем не будет.
Caniggia
Caniggia
27 марта в 10:48
"У нас маленькая страна, немного футболистов".
Зато у нас 150 миллионов, а набрать 1 нормальную команду не можем.
beefs
beefs
27 марта в 10:22
правильно все зависит от сплоченности и желания, ну и, конечно, мастерства...
STVA 1
STVA 1
27 марта в 10:11
Парень польстил нам
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100