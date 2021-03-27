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Карневали: «„Ювентус“, „Интер“ и „Рома“ интересовались Берарди»

27 марта 2021, 14:15

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал слухи, что нападающий Доменико Берарди в ближайшее время может сменить клуб.

В прошлом у многих были сомнения по поводу Берарди, но мы всегда слепо верили в него.

«Ювентус», «Интер» и «Рома» интересовались Берарди на последних нескольких трансферных сессиях. У нас с ним особые отношения, и хоть у него были некоторые предложения, мы всегда настаивали на том, что лучше всего нам продолжать работать вместе.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
27 марта в 19:36
Доменико уже давно перерос уровень Сассуоло.
Исправно забивает за скромный клуб уже не один сезон. И лично я буду рад за него, если он окажется в топ клубе Италии
STVA 1
STVA 1
27 марта в 14:34
Всё это слова пока
Baggio R.
Baggio R.
27 марта в 14:26
В свое время у Ювентуса уже было 50% прав на Берарди, но они ими не воспользовались, а Сассуоло выкупили и оказались в выигрыше
Вoлхв
Вoлхв
27 марта в 14:22
Предложения хорошие и если это правда, то нужно выбирать...
beefs
beefs
27 марта в 14:21
вы верите, а он?
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