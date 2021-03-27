Карневали: «„Ювентус“, „Интер“ и „Рома“ интересовались Берарди»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал слухи, что нападающий Доменико Берарди в ближайшее время может сменить клуб.
В прошлом у многих были сомнения по поводу Берарди, но мы всегда слепо верили в него.
«Ювентус», «Интер» и «Рома» интересовались Берарди на последних нескольких трансферных сессиях. У нас с ним особые отношения, и хоть у него были некоторые предложения, мы всегда настаивали на том, что лучше всего нам продолжать работать вместе.
Исправно забивает за скромный клуб уже не один сезон. И лично я буду рад за него, если он окажется в топ клубе Италии
Исправно забивает за скромный клуб уже не один сезон. И лично я буду рад за него, если он окажется в топ клубе Италии