Попович: «Хочу поиграть в Премьер-Лиге пару лет»

Бывший футболист «Оренбурга» и «Крыльев Советов» признался, что хотел бы вернуться в российский чемпионат.

В прошлом сезоне я выступал в РПЛ за «Крылья»? При Божовиче у меня все было супер. В двух первых матчах под руководством Миодрага я забил по голу. Потом пришел Андрей Талалаев. Он в итальянском стиле делал большой акцент на тактику, на игру в обороне. Мне такой футбол не очень нравится, но с Талалаевым у меня тоже не было никаких проблем: я просто делал на поле то, что он от меня хотел. Мне удалось провести пару очень хороших матчей. Жалко, что команде с таким прекрасным стадионом не удалось удержаться в Премьер-Лиге. Из-за коронавируса мы не смогли сыграть последний тур.

О чем мечтаю сейчас? Есть не мечта, а стремление — через год вернуться в Россию. Мне было очень хорошо в вашей стране. Хочу поиграть в Премьер-Лиге еще пару лет, а потом домой — заканчивать карьеру.