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Попович: «Хочу поиграть в Премьер-Лиге пару лет»

27 марта 2021, 10:18

Бывший футболист «Оренбурга» и «Крыльев Советов» Денис Попович признался, что хотел бы вернуться в российский чемпионат.

В прошлом сезоне я выступал в РПЛ за «Крылья»? При Божовиче у меня все было супер. В двух первых матчах под руководством Миодрага я забил по голу. Потом пришел Андрей Талалаев. Он в итальянском стиле делал большой акцент на тактику, на игру в обороне. Мне такой футбол не очень нравится, но с Талалаевым у меня тоже не было никаких проблем: я просто делал на поле то, что он от меня хотел. Мне удалось провести пару очень хороших матчей. Жалко, что команде с таким прекрасным стадионом не удалось удержаться в Премьер-Лиге. Из-за коронавируса мы не смогли сыграть последний тур.

О чем мечтаю сейчас? Есть не мечта, а стремление — через год вернуться в Россию. Мне было очень хорошо в вашей стране. Хочу поиграть в Премьер-Лиге еще пару лет, а потом домой — заканчивать карьеру.

Ранее Денис Попович прокомментировал предстоящий матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словения.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 марта в 10:20
Тебе там понравится!
beefs
beefs
27 марта в 10:19
хотеть мало, нужна еще потребность...
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