Игроки сборной Норвегии вновь вышли в футболках с надписью «Права человека»

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28 марта 2021, 08:34

Сборная Норвегии снова провела акцию против нарушения прав человека в Катаре.

Перед матчем квалификации ЧМ -2022 с Турцией футболисты норвежской команды надели футболки с надписью «Права человека – на поле и вне его».

На футболках появился дополнительный текст:

Норвегия – ✓, Германия – ✓, кто следующий?

Ранее игроки сборной Германии присоединились к данной акции.