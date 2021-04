Игроки сборной Норвегии вновь вышли в футболках с надписью «Права человека»

Сборная Норвегии снова провела акцию против нарушения прав человека в Катаре.

Перед матчем квалификации ЧМ -2022 с Турцией футболисты норвежской команды надели футболки с надписью «Права человека – на поле и вне его».

На футболках появился дополнительный текст:

Ранее игроки сборной Германии присоединились к данной акции.

Norge med ny markering!

Human rights on and off the pitch på t-skjortene. pic.twitter.com/BV6XMKQe9d