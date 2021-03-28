Игроки сборной Норвегии вновь вышли в футболках с надписью «Права человека»

Сборная Норвегии снова провела акцию против нарушения прав человека в Катаре.
Перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Турцией футболисты норвежской команды надели футболки с надписью «Права человека – на поле и вне его».
На футболках появился дополнительный текст:
Норвегия – ✓, Германия – ✓, кто следующий?
Ранее игроки сборной Германии присоединились к данной акции.
Norge med ny markering!— TV 2 Sporten (@2sporten) March 27, 2021
Human rights on and off the pitch på t-skjortene. pic.twitter.com/BV6XMKQe9d