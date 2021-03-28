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Игроки сборной Норвегии вновь вышли в футболках с надписью «Права человека»

28 марта 2021, 08:34
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия0 : 3Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Сборная Норвегии снова провела акцию против нарушения прав человека в Катаре.

Перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Турцией футболисты норвежской команды надели футболки с надписью «Права человека – на поле и вне его».

На футболках появился дополнительный текст:

Норвегия – ✓, Германия – ✓, кто следующий?

Ранее игроки сборной Германии присоединились к данной акции.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
28 марта в 09:55
Каждый должен заниматься своим делом, особенно спортсмены и нельзя спорт смешивать с политикой в угоду тех кто делает это чужими руками. А сборной Норвегии лучше обратить на себя и свою игру которая далека от идеала, хотя стоимость игроков достаточно высока так что цена несоответствует подаваемому продукту. С первого дня когда были определены хозяйки чемпионатов мира Россия и Катар, было сделано немало попыток, чтобы отнять этот чемпионат под любым предлогом. Так что руками футболистов будут ещё не раз стараться продвигать свои интересы те кто делает это с первого дня. Будем надеяться что футбол все таки будет объединять людей, а не разъединять, под какими бы благими намерениями они не были. Удачи
berda2003
berda2003
28 марта в 09:09
задолбали эти бесправные альбиносы...
КЭТиК
КЭТиК
28 марта в 09:03
Лучше бы играли, а не права качали. А то 0-3.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 марта в 08:51
Вот лучше бы не митинговали, а игру свою наладили...
shlomo
shlomo
28 марта в 08:40
Ну пусть себя этим потешат....с такой игрой они туда и не попадут...
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