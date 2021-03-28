Де Зерби: «Сенси мне напоминает Иньесту»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Зерби поделился мнением о таланте полузащитника Стефано Сенси, который в данный момент выступает за «Интер» на правах аренды.
Стефано — игрок, в которого я влюблен. Когда он присоединился к «Сассуоло», я подумал, что он должен стать ключевым игроком команды.
Он мне напоминает Иньесту. Я думаю, что у них есть некоторые схожие характеристики.
У Сенси много положительных качеств, но за последние два года у него было много травм.
Один из тех, которого уважают не только болельщики, которые "болели" за его команду, сборную Испании, но и болельщики других команд, болельщики которые "болели" за другие сборные.
Жаль только, что А.Иньеста, не стал обладателем Золотого мяча, хотя и был "в одном шаге" от этого!
Один из тех, которого уважают не только болельщики, которые "болели" за его команду, сборную Испании, но и болельщики других команд, болельщики которые "болели" за другие сборные.
Жаль только, что А.Иньеста, не стал обладателем Золотого мяча, хотя и был "в одном шаге" от этого!