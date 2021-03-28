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Де Зерби: «Сенси мне напоминает Иньесту»

28 марта 2021, 14:16

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Зерби поделился мнением о таланте полузащитника Стефано Сенси, который в данный момент выступает за «Интер» на правах аренды.

Стефано — игрок, в которого я влюблен. Когда он присоединился к «Сассуоло», я подумал, что он должен стать ключевым игроком команды.

Он мне напоминает Иньесту. Я думаю, что у них есть некоторые схожие характеристики.

У Сенси много положительных качеств, но за последние два года у него было много травм.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ SAFqwer (раскрыть)
28 марта в 21:04
Может ещё обрастёт мясом? Шварцнегер говорят в детстве тоже хилым был. А?
SAFqwer
SAFqwer
28 марта в 15:31
Сенси до Иньесты никогда не дотянутся....+ он ломается как Черышев, да и слишком он миниатюрный, Иньеста помощнее был...
Q-J-G
Q-J-G
28 марта в 15:06
Иньеста - единственный и неповторимый, как игрок, как человек, как личность...

Один из тех, которого уважают не только болельщики, которые "болели" за его команду, сборную Испании, но и болельщики других команд, болельщики которые "болели" за другие сборные.

Жаль только, что А.Иньеста, не стал обладателем Золотого мяча, хотя и был "в одном шаге" от этого!
25процентный клоун
25процентный клоун
28 марта в 14:55, ред.
Де Зеув: Дзюба напоминает мне Сальвадора Дали, есть у них некоторые схожие характеристики
Cympak-05
Cympak-05
28 марта в 14:52
Игрок очень хорошо себя проявлял и вызвал интерес к себе со стороны многих грандов. Но потом начал ломаться
STVA 1
STVA 1
28 марта в 14:46
Нельзя сравнивать несравнимое...
shlomo
shlomo
28 марта в 14:18
Интересно чем...? ...Иньеста это уникум
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