Де Зерби: «Сенси мне напоминает Иньесту»

Главный тренер «Сассуоло» поделился мнением о таланте полузащитника , который в данный момент выступает за «Интер» на правах аренды.

Стефано — игрок, в которого я влюблен. Когда он присоединился к «Сассуоло», я подумал, что он должен стать ключевым игроком команды.

Он мне напоминает Иньесту. Я думаю, что у них есть некоторые схожие характеристики.

У Сенси много положительных качеств, но за последние два года у него было много травм.