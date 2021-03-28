Сакки одобрил возможный переход Муриэля в «Интер»

Итальянский тренер Арриго Сакки прокомментировал слухи, что нападающий «Аталанты» Луис Муриэль может перейти в «Интер».
У него невероятный талант, техника у него в крови. Однако иногда он слишком неподвижен. В современном футболе нельзя себе позволить и секунды паузы.
Муриэль обладает невероятным талантом, но он может гораздо большее. У него потрясающая техника, вы видели, как он владеет мячом?
У него случился такой прогресс благодаря тренеру Гасперини. Ему нужен хороший тренер, и Конте, несомненно, подходит.