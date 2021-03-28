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Сакки одобрил возможный переход Муриэля в «Интер»

28 марта 2021, 13:51

Итальянский тренер Арриго Сакки прокомментировал слухи, что нападающий «Аталанты» Луис Муриэль может перейти в «Интер».

У него невероятный талант, техника у него в крови. Однако иногда он слишком неподвижен. В современном футболе нельзя себе позволить и секунды паузы.

Муриэль обладает невероятным талантом, но он может гораздо большее. У него потрясающая техника, вы видели, как он владеет мячом?

У него случился такой прогресс благодаря тренеру Гасперини. Ему нужен хороший тренер, и Конте, несомненно, подходит.

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asraeil
asraeil
28 марта в 14:12
Ну если все сложится, то наверное Интер скорее приобретёт, чем потеряет...
Брулин
Брулин
28 марта в 13:59
Хороший трансфер для Интера будет , а Аталанта еще найдет хорошіх форвардов они ето умеют
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