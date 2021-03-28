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Мюллер: «АПЛ — это главная лига в мире сейчас»

28 марта 2021, 14:15

Форвард «Баварии» Томас Мюллер порассуждал о силе чемпионата Англии.

АПЛ — это главная лига в мире сейчас, в этом я уверен. Там больше топ-клубов, чем в других чемпионатах, но я не считаю их команды суперсильными. Обычно мы регулярно обыгрываем англичан в Лиге чемпионов.

Если в матчах на вылет встретятся команды с четвертых мест АПЛ и Бундеслиги, то шансы будут равны.

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Все комментарии
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ Брулин (раскрыть)
03 апреля в 13:39
Бавария за последние 10 лет обыграла все английские топ клубы, кроме Ливерпуля. Арсенал, Челси, Тоттенхэм вообще были позорно разгромлены на выезде.
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ Брулин (раскрыть)
30 марта в 09:12, ред.
было бы не самое бестолковое мнение, если не брать во внимание то, что в принципе в Баварии сейчас играют либо лучшие игроки на своих позициях, либо одни из лучших :DD сборная АПЛ с Мбаппе и Роналду против Баварии, мб было бы и интересное противостояние, где Бавария не была бы фаворитом) а так....))))
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ Брулин (раскрыть)
29 марта в 08:47
    Estiva
    Estiva
    28 марта в 18:50
    Всё по делу, Бавария не замечает англичан в ЛЧ
    h8you
    h8you
    28 марта в 16:15
    все лиги примерно равны,нужно смотреть на середняков
    Брулин
    Брулин
    28 марта в 15:48
    Бавария это сборная Бундеслиги. В АПЛ лучшие игроки разбиты по 7 клубам. Раньше по 4. Собрать сборную АПЛ в один клуб и от Баварии пятно на траве останется.
    shlomo
    shlomo
    28 марта в 15:11
    Все правильно говорит...но и Бавария это не последняя команда Европы...
    beefs
    beefs
    28 марта в 15:06
    и кто бы спорил, так и есть...
    sv_1969
    sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
    28 марта в 14:49
    У нас Серёга тащит "Флагман" в ЛЧ))) В следующем году должны Брюгге обыграть наконец то 🤣
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ dimagas2 (раскрыть)
    28 марта в 14:49
    Испанцам, да, бывает частенько)
    Q-J-G
    Q-J-G
    28 марта в 14:38, ред.
    И это действительно так...

    В первую очередь потому, что в АПЛ лучшие тренеры Мирового футбола, тренеры, которые многого добились в своей тренерской карьере, тренеры, которые возглавляли топ-команды, выигрывали престижные футбольные трофеи в качестве тренера. Это Ю.Клопп, Х.Гвардиола, Ж.Моуриньо, у которого сейчас, хоть и не лучшие времена, но это тренер, который многого добился, выигрывая самые престижные футбольные трофеи, с далеко не самыми сильными, на тот период, командами. Это и Т.Тухель, который совсем недавно возглавил команду "Челси", команду, которая заиграла намного лучше, чем при его предшественнике. Хочу заметить, что среди перечисленных тренеров, нет ни одного тренера, который родился в Англии. Получается так, что хорошие тренеры, из других стран, помогают АПЛ стать лучше, интереснее, престижнее... И хочется ещё отметить тот факт, что после того, как Ю.Клопп, Х.Гвардиола возглавили команды - АПЛ, только тогда команды из Англии составили конкуренцию другим командам, из других Лиг в Лиге чемпионов. Так что, качество лиги, в большинстве зависит от уровня тренеров, которые тренируют команды этой Лиги, в данном, конкретном случае это Премьер-Лига.
    dimagas2
    dimagas2 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    28 марта в 14:31
    А Иногда испанцам,французам или грекам)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    28 марта в 14:17
    Только судьи иногда англичанам помогают и никогда немцам
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    28 марта в 14:16
    С этим трудно спорить...
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