Мюллер: «АПЛ — это главная лига в мире сейчас»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер порассуждал о силе чемпионата Англии.
АПЛ — это главная лига в мире сейчас, в этом я уверен. Там больше топ-клубов, чем в других чемпионатах, но я не считаю их команды суперсильными. Обычно мы регулярно обыгрываем англичан в Лиге чемпионов.
Если в матчах на вылет встретятся команды с четвертых мест АПЛ и Бундеслиги, то шансы будут равны.
В первую очередь потому, что в АПЛ лучшие тренеры Мирового футбола, тренеры, которые многого добились в своей тренерской карьере, тренеры, которые возглавляли топ-команды, выигрывали престижные футбольные трофеи в качестве тренера. Это Ю.Клопп, Х.Гвардиола, Ж.Моуриньо, у которого сейчас, хоть и не лучшие времена, но это тренер, который многого добился, выигрывая самые престижные футбольные трофеи, с далеко не самыми сильными, на тот период, командами. Это и Т.Тухель, который совсем недавно возглавил команду "Челси", команду, которая заиграла намного лучше, чем при его предшественнике. Хочу заметить, что среди перечисленных тренеров, нет ни одного тренера, который родился в Англии. Получается так, что хорошие тренеры, из других стран, помогают АПЛ стать лучше, интереснее, престижнее... И хочется ещё отметить тот факт, что после того, как Ю.Клопп, Х.Гвардиола возглавили команды - АПЛ, только тогда команды из Англии составили конкуренцию другим командам, из других Лиг в Лиге чемпионов. Так что, качество лиги, в большинстве зависит от уровня тренеров, которые тренируют команды этой Лиги, в данном, конкретном случае это Премьер-Лига.
В первую очередь потому, что в АПЛ лучшие тренеры Мирового футбола, тренеры, которые многого добились в своей тренерской карьере, тренеры, которые возглавляли топ-команды, выигрывали престижные футбольные трофеи в качестве тренера. Это Ю.Клопп, Х.Гвардиола, Ж.Моуриньо, у которого сейчас, хоть и не лучшие времена, но это тренер, который многого добился, выигрывая самые престижные футбольные трофеи, с далеко не самыми сильными, на тот период, командами. Это и Т.Тухель, который совсем недавно возглавил команду "Челси", команду, которая заиграла намного лучше, чем при его предшественнике. Хочу заметить, что среди перечисленных тренеров, нет ни одного тренера, который родился в Англии. Получается так, что хорошие тренеры, из других стран, помогают АПЛ стать лучше, интереснее, престижнее... И хочется ещё отметить тот факт, что после того, как Ю.Клопп, Х.Гвардиола возглавили команды - АПЛ, только тогда команды из Англии составили конкуренцию другим командам, из других Лиг в Лиге чемпионов. Так что, качество лиги, в большинстве зависит от уровня тренеров, которые тренируют команды этой Лиги, в данном, конкретном случае это Премьер-Лига.