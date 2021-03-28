Мюллер: «АПЛ — это главная лига в мире сейчас»

Форвард «Баварии» порассуждал о силе чемпионата Англии.

АПЛ — это главная лига в мире сейчас, в этом я уверен. Там больше топ-клубов, чем в других чемпионатах, но я не считаю их команды суперсильными. Обычно мы регулярно обыгрываем англичан в Лиге чемпионов.