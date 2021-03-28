Игорь Смольников травмировался, он не сыграет в матче со Словакией

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что защитник не полетит на матч с командой Словакии, который пройдет в рамках отборочного турнира ЧМ -2022.

Во второй половине дня национальная сборная России вылетит из Сочи в Словакию, где 30 марта сыграет со сборной этой страны. С командой не полетит защитник Игорь Смольников. У него небольшая травма, на лечение которой потребуется не менее 5-7 дней.

В связи с этим сегодня он отправится в расположение своего клуба для дообследования и дальнейшего лечения. Также в игре не сможет принять участие защитник Александр Жиров, о чем мы уже сообщали ранее.