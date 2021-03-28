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Игорь Смольников травмировался, он не сыграет в матче со Словакией

28 марта 2021, 16:39
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что защитник Игорь Смольников не полетит на матч с командой Словакии, который пройдет в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Во второй половине дня национальная сборная России вылетит из Сочи в Словакию, где 30 марта сыграет со сборной этой страны. С командой не полетит защитник Игорь Смольников. У него небольшая травма, на лечение которой потребуется не менее 5-7 дней.

В связи с этим сегодня он отправится в расположение своего клуба для дообследования и дальнейшего лечения. Также в игре не сможет принять участие защитник Александр Жиров, о чем мы уже сообщали ранее.

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112910415
112910415
29 марта в 06:43
эту потерю пережить можно
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
28 марта в 20:57
Я думаю и в Краснодаре есть многие кто поймут. Надо смотреть и оценивать ситуацию адекватно. Спасибо за понимание.
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
28 марта в 20:51
В Краснодаре Вас не поймут.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 марта в 17:40
У нас есть кем его заменить!
Ironigor
Ironigor
28 марта в 17:03, ред.
Конечно неприятно слышать когда кто-то из игроков получает травмы. Могу только пожелать скорейшего выздоровления Игрю . Но это тот случай когда и травма не существенная и для сборной он уже не является ключевым игроком . В сборной и без него есть кому сыграть на этой позиции, да ещё и лучше. Сборной пожелаем только Побед и без травм !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
Вoлхв
Вoлхв
28 марта в 16:54
Игорю здоровья и быстрее в строй... в сборной есть кому играть...
STVA 1
STVA 1
28 марта в 16:52
Здоровья! Не потеря...
Caniggia
Caniggia
28 марта в 16:50
Смольникову здоровья! Для сборной нормально. Он не уровень сборной. Совершенно безбашенный крайний правый бегунок. Вероятность получения удаления на ровном месте для нас снизилась. Он неплохой разрушитель, но всё портит его последний пас, вернее его полное отсутствие у него, как класса. Может обогнать на фланге, продавить, но последний пас (прострел), сводит КПД Смольникова в атакующих и созидательных действиях к нулю. Его вообще нельзя подпускать к атаке, там он только всё запарывает - это очень узкоспециализированный разрушитель, который может схлопотать красную на ровном месте. Так что он вообще не потеря!
stanichnik
stanichnik
28 марта в 16:41, ред.
У нас на его позиции есть супер-Марио, игрок посильнее Смольникова.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 марта в 16:40
Вот только этого и не хватало...
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