Радимов сравнил Заболотного и Соболева

Главный тренер «Зенита-2» оценил игру нападающего сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1), а также сравнил его с .

Тренеры исходили из того, как складывался матч. Заболотный несколько быстрее, чем Соболев. И головой играет помощнее. Соболев тоже хорош в этом компоненте, но Заболотный, на мой взгляд, в этом плане еще лучше. Поэтому, чтобы свести к минимуму навесы у наших ворот или чтобы их вообще не было, Заболотного и выпустили.