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Радимов сравнил Заболотного и Соболева

28 марта 2021, 17:23
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил игру нападающего сборной России Антона Заболотного в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1), а также сравнил его с Александром Соболевым.

Тренеры исходили из того, как складывался матч. Заболотный несколько быстрее, чем Соболев. И головой играет помощнее. Соболев тоже хорош в этом компоненте, но Заболотный, на мой взгляд, в этом плане еще лучше. Поэтому, чтобы свести к минимуму навесы у наших ворот или чтобы их вообще не было, Заболотного и выпустили.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
28 марта в 20:46
Во многих видах спорта есть такой термин, как выпрыжка. Это максимальный отрыв игрока от земли при прыжке. При внимательном наблюдении за Антоном Радимов мог бы увидеть, что при борьбе за верховой мяч он практически не отрывается от земли, ипользуя только свой рост. Рекомендую всем обратить внимание на этот момент и многие вопросы исчезнут сами по себе.
Некакойшенко
Некакойшенко
28 марта в 20:43
Я не удивлён. Радимов как и любой его брат с немытой до остервенения будет Вас убеждать в том, что голова у Вас квадратная, а земля имеет форму чемодана.
Caniggia
Caniggia ответ Евгений Перфильев (раскрыть)
28 марта в 20:30
За что же вы так сборную не любите и такого зла ей желаете? Грех это!
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
28 марта в 19:56
Не пойму зачем я это прочитал, ведь заранее знал что напишет будущий тренер Зенита и сборной.
Caniggia
Caniggia
28 марта в 19:19
Мощнее Буланова из экспертов только Володька.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
28 марта в 19:18
Топит за своих естественно
112910415
112910415
28 марта в 19:17
напрасно спросили мощного эксперта ...
dalex83
dalex83 ответ ДСА (раскрыть)
28 марта в 19:16
скорее Заболотный - недоросток ,
Дзюбин отросток..
pioner1987
pioner1987
28 марта в 18:59
ну теперь понятно, почему Спартак отдаёт предпочтение иностранным тренерам, а не отечественным с такими-то выводами ))) Надеюсь Радимов следующий тренер Зенита будет ))
particular
particular ответ Artem Saribekyan (раскрыть)
28 марта в 18:52, ред.
Понадеялся, что Вас изначально возбудит упоминание причёски 😉
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ particular (раскрыть)
28 марта в 18:44
,,волнительно"?.Что это , и как это?
izrafel
izrafel
28 марта в 18:15
У каждого свое мнение...
Союзник противников
Союзник противников
28 марта в 18:08
И чё? А ничё!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 марта в 18:05
Они ровно одинаковы, никакие.
Caniggia
Caniggia
28 марта в 17:58
Опять Буланов блещет своей неадекватностью!
ABir
ABir
28 марта в 17:50
Зачем спрашивать того, чьё мнение заранее известно
d_fincher
d_fincher
28 марта в 17:50
Зенитовцы убедят вас в том, что небо - это земля, а вы вообще не существуете. В чем угодно. А Матч ТВ развернет обширную кампанию в подтверждение мнения)
vswu22wkd6ha
vswu22wkd6ha
28 марта в 17:38
    Zak11
    Zak11
    28 марта в 17:37
    От Радимова другой аналитики и не пришлось ждать. Если спартаковец, то для него он хуже чем любой другой игрок. Только Заболотный за 12 матчей всего 1 мяч забил, а Соболев 2 мяча за 87 минут.
    морозз
    морозз
    28 марта в 17:35
      particular
      particular
      28 марта в 17:29, ред.
      Если бы Стас услышал такие соображения, то рассмеялся бы в усы и волнительно поправил бы причёску 😉
      ДСА
      ДСА
      28 марта в 17:25
      Соболев ещё перспективный, а Заболотный уже переросток.
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