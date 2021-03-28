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Тихонов: «Если Газизова убрали, значит, он не справился со своей работой»

28 марта 2021, 12:21

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал уход Шамиля Газизова с поста генерального директора московского клуба.

Если человек не задержался в «Спартаке», наверное, на это есть причины. Одно дело работать в «Уфе», где ты почти национальный герой. «Спартак» — лакмусовая бумажка, там нельзя средне работать и быть наверху. Все ждали трансферов — они не все получились. Если человека убирают, значит, он не справился со своей работой. Где сейчас Кокорин? Где Урунов? Вот только Мозес играет, но его и взяли из «Челси».

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
28 марта в 19:28
У Шамиля своё видение по организации - но что-то не получилось
Увы такое бывает ...
Союзник противников
Союзник противников
28 марта в 18:12
Так решила Гюльчатай,вот и всё.
Андреев Андрей Андреевич
Андреев Андрей Андреевич
28 марта в 17:46
Ещё бы таких "Аналитиков" Как Тиханов убрать с 📺ТВ...
ABir
ABir
28 марта в 16:08
Инородное тело для Спартака попробовали пытались встроить в Спартак. Не получилось. Так бывает
Байкал-38
Байкал-38
28 марта в 13:57
Тихонов пока не открывал рот был нормальным мужиком, теперь же видно, что тупенький. Газизова убрали с клуба не за то что не справился с работой, а за то, что не вписался в группу "распила" денег Федуна. Не по Сеньки шапка оказалась "распил" дело тонкое там люди давно сидят даже Радионова вернули в кормушку.
makkie
makkie
28 марта в 13:24
После ухода Газизова начали открываться неприятные подробности о его деятельности в клубе.

Ладно бы это, но Спартак НИКАК не усилился!
Урунов уехал в Уфу, Кокорин в Фиорентину, а взять в аренду Мозеса можно было летом, а не осенью - Тедеско же давно просил латераля!
izrafel
izrafel
28 марта в 13:12
Ну у Спартака свои причуды....тут справился, не справился, а на дверь нужно постоянно оглядываться...
sv_1969
sv_1969 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
28 марта в 12:43, ред.
Конечно мешал... Иначе отходные такие зачем платить
beefs
beefs
28 марта в 12:29
тайна за семью печатями...
mihaluch
mihaluch
28 марта в 12:29
Если не справился с работой так зачем ему платить такие деньги.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 марта в 12:25
Может он комуто мешал?!
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