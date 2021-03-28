Тихонов: «Если Газизова убрали, значит, он не справился со своей работой»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал уход Шамиля Газизова с поста генерального директора московского клуба.
Если человек не задержался в «Спартаке», наверное, на это есть причины. Одно дело работать в «Уфе», где ты почти национальный герой. «Спартак» — лакмусовая бумажка, там нельзя средне работать и быть наверху. Все ждали трансферов — они не все получились. Если человека убирают, значит, он не справился со своей работой. Где сейчас Кокорин? Где Урунов? Вот только Мозес играет, но его и взяли из «Челси».
Увы такое бывает ...
Увы такое бывает ...
Ладно бы это, но Спартак НИКАК не усилился!
Урунов уехал в Уфу, Кокорин в Фиорентину, а взять в аренду Мозеса можно было летом, а не осенью - Тедеско же давно просил латераля!
Ладно бы это, но Спартак НИКАК не усилился!
Урунов уехал в Уфу, Кокорин в Фиорентину, а взять в аренду Мозеса можно было летом, а не осенью - Тедеско же давно просил латераля!