Тихонов: «Если Газизова убрали, значит, он не справился со своей работой»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал уход Шамиля Газизова с поста генерального директора московского клуба.

Если человек не задержался в «Спартаке», наверное, на это есть причины. Одно дело работать в «Уфе», где ты почти национальный герой. «Спартак» — лакмусовая бумажка, там нельзя средне работать и быть наверху. Все ждали трансферов — они не все получились. Если человека убирают, значит, он не справился со своей работой. Где сейчас Кокорин? Где Урунов? Вот только Мозес играет, но его и взяли из «Челси».