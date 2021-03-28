Губерниев: «Я не удивлюсь, если мы далеко пойдём в этом молодёжном ЧЕ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал предстоящий матч группового турнира молодежного Евро-2021 между Россией и Францией.

Это будет очень сложная игра. Французы, конечно, сильнее, чем мы, но они проиграли первый матч сборной Дании. Сегодня Франция будет играть на победу. С этой точки зрения очень интересно посмотреть, как будет справляться наша команда. У нас хороший тренер. Также есть ряд футболистов, которые уже могут играть в основе первой команды. Я жду очень хороший футбол. Я надеюсь, что мы будем выглядеть достойно. Не строю какие-то прогнозы, понятно, что французы будут играть на победу — наша задача укротить их. Я допускаю, что у нас может хватить мастерства это сделать. Не только сыграть вничью, но и победить. Давно не было такого поколения игроков. Насчет молодежки я преисполнен хорошими ожиданиями.