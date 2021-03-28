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Губерниев: «Я не удивлюсь, если мы далеко пойдём в этом молодёжном ЧЕ»

28 марта 2021, 12:46
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Франция (до 21)Франция (до 21)Матч завершен

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал предстоящий матч группового турнира молодежного Евро-2021 между Россией и Францией.

Это будет очень сложная игра. Французы, конечно, сильнее, чем мы, но они проиграли первый матч сборной Дании. Сегодня Франция будет играть на победу. С этой точки зрения очень интересно посмотреть, как будет справляться наша команда. У нас хороший тренер. Также есть ряд футболистов, которые уже могут играть в основе первой команды. Я жду очень хороший футбол. Я надеюсь, что мы будем выглядеть достойно. Не строю какие-то прогнозы, понятно, что французы будут играть на победу — наша задача укротить их. Я допускаю, что у нас может хватить мастерства это сделать. Не только сыграть вничью, но и победить. Давно не было такого поколения игроков. Насчет молодежки я преисполнен хорошими ожиданиями.

На фоне всех проблем в нашем футболе молодежка выглядит очень достойно. Мы катимся вниз в таблице УЕФА, наши клубы все, что могли, проиграли. Тем не менее у нас есть первая команда, которую тренирует Черчесов. У нас средние футболисты, как и наши биатлонисты, здесь нечего стыдится. Однако грамотный тренировочный процесс, грамотная расстановка, прекрасный капитан Артем Дзюба — все это дает результат, и мы добиваемся успеха. У молодежки же другая ситуация. Там поколение, как мне кажется, сверходаренное. Я не удивлюсь, если мы далеко пойдем в этом ЧЕ.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
28 марта в 19:34
Как же этот Губерниев надоел он меня уже года 3 раздражает,человек без совести и чести
Союзник противников
Союзник противников
28 марта в 19:27
Многостаночник,или биатлон крышуй!
Вoлхв
Вoлхв
28 марта в 13:09
Ну блин...накаркать может....хоть бы через плечо три раза сплюнул
Gahi
Gahi
28 марта в 13:03
Стоит только, оступится молодёжи как Губерниев первый сойдёт со своей лыжни и начнёт их критиковать. Всё  будет зависеть от каждой игры, нужно продолжать выходить и уверенно играть с любым соперником. У молодежной сборной команды есть хорошие возможности, чтобы добиться нужного результата с игроками которые в её составе. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 марта в 12:56
Было бы отлично!
DEIVID_33
DEIVID_33
28 марта в 12:56
Ага, впереди два поражения от Франции и Дании.
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