Хохлов: «Как и все, я жду победы от молодёжной сборной России»

Бывший главный тренер московского «Динамо» прокомментировал предстоящий матч группового турнира молодежного Евро-2021 между Россией и Францией.

Как и все, я жду победы. Этот матч будет очень серьезной проверкой для нашей сборной. Все покажет игра, какие-то прогнозы давать я не хочу. Наша сборная будет настраиваться на победу, однозначно. Она хорошо играет, показывает качественный футбол. Возможен ли ничейный результат? Сомневаюсь, что мы будем отсиживаться в обороне и играть на ничью. Конечно, настрой только на победу.