ГлавнаяНовости

Хохлов: «Как и все, я жду победы от молодёжной сборной России»

28 марта 2021, 15:20
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Франция (до 21)Франция (до 21)Матч завершен

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал предстоящий матч группового турнира молодежного Евро-2021 между Россией и Францией.

Как и все, я жду победы. Этот матч будет очень серьезной проверкой для нашей сборной. Все покажет игра, какие-то прогнозы давать я не хочу. Наша сборная будет настраиваться на победу, однозначно. Она хорошо играет, показывает качественный футбол. Возможен ли ничейный результат? Сомневаюсь, что мы будем отсиживаться в обороне и играть на ничью. Конечно, настрой только на победу.

Все новости
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии3
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии2
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии2
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии8
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 марта в 16:56
Да конечно, удачи нашим парням!
ЮЗИК
ЮЗИК
28 марта в 16:49
Остаётся только пожелать нашим парням удачи и победы!
Caniggia
Caniggia
28 марта в 16:34
Нам с таким составом вообще некого бояться! И этих хвалёных французов в том числе. Дания не даст соврать. Да и за Бородино они нам ещё должны всегда отвечать! Если побеждаем - мы в четвертьфинале! Ничья тоже нормально. Но страна ждёт от наших ребят победы! Вперёд, Россия!
Союзник противников
Союзник противников
28 марта в 15:58
Дай-то бог,а то "всепропальщики" так прославляют всех соперников,что поневоле подумаешь,что небезвозмездно.
Ironigor
Ironigor
28 марта в 15:30
Сегодня нужна только Победа!!!
Василий 50
Василий 50
28 марта в 15:21
А молча можно ждать?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100