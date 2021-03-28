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Писарев: «Сейчас у нас хорошие шансы обыграть Францию»

28 марта 2021, 12:52
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Франция (до 21)Франция (до 21)Матч завершен

Бывший главный тренер российской молодежной команды Николай Писарев прокомментировал предстоящий матч группового турнира молодежного чемпионата Европы против команды Франции.

В молодежном футболе Франция сильнее нас. Но на данном этапе французские футболисты: Жюль Кунде, Камавинга, наверное, без перерыва сыграли 40 официальных матчей — это очень много. Я считаю, что сейчас наши ребята готовы намного лучше французов, могут их обыграть. У нас был достаточный перерыв, было время втянуться. Наши лидеры молодежной сборной сыграли по 5-6 официальных матчей — это самое лучшее, что может быть. Именно сейчас у нас хорошие шансы обыграть Францию.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
28 марта в 16:02
Есть,сэр!
ДСА
ДСА
28 марта в 13:46
Оптимизма сейчас нам не занимать.
Ironigor
Ironigor
28 марта в 13:33, ред.
Я почему-то тоже разделяю оптимизм Писарева !!!
Не боги, горшки обжигают !!! Так что всё в наших силах.
Молодёжь показывает очень достойный и качественный футбол, что они и показали в предыдущих играх. Набирают хороший ход и прогресс виден всем. Есть в команде лидеры и коллектив молодых талантов становится в настоящую дружную КОМАНДУ !!! Конечно же Франция считается фаворитом в этом матче, но у наших пацанов есть дух и они постараются чтобы с ними считатлись . И только Победа нужна сегодня для них и это они знают!!! Пусть сегодня Фартуна улыбается нашим ребятушкам !!! Удачи им !!! Всем Добра !!!!!
shlomo
shlomo
28 марта в 13:07
Шансы есть...главное ими воспользоваться...
Рязань 062
Рязань 062
28 марта в 12:57
эх....если бы сейчас играли в плей-оф. то чемпионами стали бы. не рано ли петь дефирамбы?
DEIVID_33
DEIVID_33
28 марта в 12:56
Шансов нет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 марта в 12:55
Твои бы слова, да Богу в уши...
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