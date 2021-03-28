Писарев: «Сейчас у нас хорошие шансы обыграть Францию»

Бывший главный тренер российской молодежной команды прокомментировал предстоящий матч группового турнира молодежного чемпионата Европы против команды Франции.

В молодежном футболе Франция сильнее нас. Но на данном этапе французские футболисты: Жюль Кунде, Камавинга, наверное, без перерыва сыграли 40 официальных матчей — это очень много. Я считаю, что сейчас наши ребята готовы намного лучше французов, могут их обыграть. У нас был достаточный перерыв, было время втянуться. Наши лидеры молодежной сборной сыграли по 5-6 официальных матчей — это самое лучшее, что может быть. Именно сейчас у нас хорошие шансы обыграть Францию.